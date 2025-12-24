Ειδικά στοιχήματα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Τα φαβορί από το Κύπελλο Εθνών πέρασαν χτες. Η Νιγηρία κέρδισε με 2-1 την Τανζανία και η Τυνησία με 3-1 την Ουγκάντα. Στο Λιγκ Καπ της Αγγλίας όμως, η Άρσεναλ δέχτηκε την ισοφάριση 1-1 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων από την Κρίσταλ Πάλας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στα πέναλτι.

Αποκλειστικά με το Κόπα Άφρικα θα ασχοληθούμε σήμερα. Τα 2 δυνατά φαβορί είναι στον 5ο όμιλο η Αλγερία και στον 6ο η Ακτή Ελεφαντοστού. Στα πρώτα παιχνίδια τους σήμερα στη διοργάνωση η Αλγερία αντιμετωπίζει το Σουδάν και η Ακτή Ελεφαντοστού την Μοζαμβική. Ποντάρουμε σε ειδικά στοιχήματα με τους «άσους» τους σε συνδυασμό με το Under 3,5.

Συνήθως στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων δεν σημειώνονται μεγάλα σκορ. Στα 7 από τα 8 ματς που έχουν γίνει μέχρι τώρα μπήκαν λιγότερα από 4 γκολ. Μόνο σε 1 σημειώθηκαν 4 τέρματα, στην χτεσινή αναμέτρηση της Τυνησίας με την Ουγκάντα.

Η Αλγερία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι φαβορί στον 5ο όμιλο. Το Σουδάν δύσκολα θα διεκδικήσει την πρόκριση. Η Μπουρκίνα Φάσο και η Ισημερινή Γουινέα είναι οι άλλες 2 ομάδες του ομίλου, με την πρώτη να έχει το προβάδισμα για τη 2η θέση. Θα κλειστεί το Σουδάν και μπορεί να κρατήσει χαμηλά το σκορ, αλλά πολύ δύσκολα θα αποφύγει την ήττα.

Στον 6ο όμιλο παίρνει μέρος η κάτοχος του τίτλου Ακτή Ελεφαντοστού. Μαζί με το Καμερούν είναι τα 2 φαβορί για την πρόκριση. Είναι πιθανό από αυτόν τον όμιλο να περάσει και η τρίτη ομάδα της βαθμολογίας. Και οι 4 καλύτερες τρίτες από τους 6 ομίλους προκρίνονται στη φάση των «16».

Η Γκαμπόν ελπίζει να πάρει το εισιτήριο, ενώ δύσκολα θα μπει στη μάχη της πρόκρισης η Μοζαμβίκη. Στην πρεμιέρα του ομίλου η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει τη Μοζαμβίκη και ο «άσος» της, όπως αναμενόταν, έχει μικρή απόδοση. Με τη λογική ότι θα κλειστεί και η Μοζαμβίκη για να κρατήσει χαμηλά το σκορ, ποντάρουμε μαζί με τον «άσο» και στο Under 3,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

512 (17:00) ΑΛΓΕΡΙΑ-ΣΟΥΔΑΝ 1+UNDER 3,5 1,91

513 (19:30) ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 1+UNDER 3,5 1,80