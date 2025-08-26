Δύο επιλογές από το Champions League

Πέρασε η δυάδα της στήλης τη Δευτέρα, με τα 2 φαβορί από την Ιταλία και την Αγγλία, τον «άσο» της Ίντερ (1,42) στο ματς με την Τορίνο και το «διπλό» της Λίβερπουλ (2,02) στον αγώνα με την Νιούκαστλ!

Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν σήμερα με τους αγώνες ρεβάνς των playoffs. Τρία ματς διεξάγονται για το Champions League. Στα 2 από αυτά είναι ανοιχτή η πρόκριση. Αποφεύγουμε το παιχνίδι της Πάφου με τον Ερυθρό Αστέρα. Η κυπριακή ομάδα κέρδισε με 2-1 στο Βελιγράδι και προκρίνεται με νίκη ή ισοπαλία.

Στο 0-0 έμεινε η πρώτη αναμέτρηση της Σέλτικ με την Καϊράτ Αλμάτι. Μεγάλο φαβορί ήταν η Σέλτικ αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Καϊράτ. Ίσως αποδειχτεί πιο εύκολο το έργο της στη ρεβάνς στο Καζακστάν. Η Καϊράτ θα πάρει περισσότερα ρίσκα και η Σέλτικ μπορεί να βρει ανοιχτούς διαδρόμους για να σκοράρει. Ποντάρουμε στο «διπλό».

Η πρόκριση έχει κριθεί στο ζευγάρι της Μπόντο Γκλιμτ με την Στουρμ Γκρατς. Καταιγιστική ήταν στο πρώτο ματς η νορβηγική ομάδα και κέρδισε εύκολα με 5-0. Η Στουρμ Γκρατς θα προσπαθήσει να πάρει τη ρεβάνς στην έδρα της. Θα βγει στην επίθεση από το ξεκίνημα του αγώνα. Μπορεί να ξεφύγει το σκορ και στο δεύτερο παιχνίδι. Ικανή για να πετύχει γκολ είναι και η Μπόντο Γκλιμτ. Το Over δείχνει να είναι καλή επιλογή.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

853 (19:45) ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ-ΣΕΛΤΙΚ 2 1,60

8883 (22:00) ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ OVER 1,45