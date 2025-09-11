Δυνατό φαβορί η Μπρέινταμπλικ

Η Γιάρο δεν κατάφερε χθες να βρει δίχτυα μέσα στην Κουόπιο (0-2) με αποτέλεσμα να μην περάσει η πρότασή μας. Από εκεί και πέρα, είναι «σφιχτό» και το σημερινό κουπόνι. Παρόλα αυτά έχουμε δύο επιλογές. Προέρχονται από τη Β’ Δανίας και την Α’ Ισλανδίας.

ΧΟΜΠΡΟ – ΛΙΝΓΚΜΠΙ

Αναμέτρηση για τη 2η κατηγορία της Δανίας με τη Χόμπρο να βρίσκεται στην 9η θέση με 9 βαθμούς, δύο περισσότερους από την Κόγκε, η οποία είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Όσον αφορά τη Λίνγκμπι, είναι 5η στο «-3» από τη δυάδα που οδηγεί στην Α’ Δανίας. Επιλογή μας εδώ είναι το G/G, το οποίο έφεραν στα 6/6 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 3/3 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Χόμπρο σκόραρε στους 6/6 αγώνες που υποδέχτηκε τη Λίνγκμπι. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 5/6 G/G εντός – εκτός και τέσσερα συνεχόμενα μακριά από τη βάση της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα και στις έξι φετινές εξορμήσεις της.

ΑΚΡΑΝΕΣ – ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ

Παιχνίδι για την Α’ Ισλανδίας με την Ακράνες να είναι ουραγός με 16 βαθμούς έπειτα από 20 αγωνιστικές και την Μπρέινταμπλικ να βρίσκεται στην 4η θέση και στο «-6» από την κορυφή. Αυτό είναι το τελευταίο εξ αναβολής ματς που έχει να δώσει. Είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της. Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για εκείνη προκειμένου να πλησιάσει πιο κοντά στην κορυφή. «Τρέχει» σερί 2-1-0, ενώ έχει και καλή ψυχολογία λόγω της πρόκρισή της στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Επίσης, μετράει 13-1-1 στα τελευταία 15 παιχνίδια που αντιμετώπισε την Ακράνες ανεξαρτήτως έδρας, ενώ έχει και επτά συνεχόμενες νίκες στην έδρα αυτής! Επιπλέον, η γηπεδούχος βρίσκεται σε διαρκή πτώση μετρώντας 4/5 ήττες μέσα – έξω. Ακόμα, έχασε στις 6/8 αναμετρήσεις στο «σπίτι» της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 443 ΧΟΜΠΡΟ – ΛΙΝΓΚΜΠΙ G/G 1,68

20.00 444 ΑΚΡΑΝΕΣ – ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ 2 1,58