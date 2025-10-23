Δυνατά φαβορί από το Europa League

To Goal/Goal πέρασε στο ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Μαρσέιγ, με την ανατροπή από 0-1 σε 2-1 των Πορτογάλων. Δεν έγινε όμως και στο παιχνίδι της Μονακό με την Τότεναμ το οποίο έμεινε στο 0-0, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε με 1-0 τη Γιουβέντους και δεν πέρασε το Over.

Το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται στο Europa League και το Conference League. Οι επιλογές της στήλης είναι με 3 φαβορί.

Η Άστον Βίλα έχει κάνει το 2 στα 2 στο Europa League χωρίς να δεχτεί γκολ. Κέρδισε την Μπολόνια με 1-0 και την Φέγενορντ με 0-2. Λογικά από τη στιγμή που πήρε τη νίκη στο Ρότερνταμ δεν πρέπει να έχει πρόβλημα για να πετύχει μία ακόμα νίκη επί ολλανδικού εδάφους. Η Γκόου Άχεντ Ιγκλς, μετά την ήττα της με 0-1 στην πρεμιέρα από τη Στεάουα, έκανε την έκπληξη στο ΟΑΚΑ, με το 1-2 κατά του Παναθηναϊκού. Δύσκολα θα σταματήσει την Άστον Βίλα η οποία προέρχεται και από την εκτός έδρας νίκη με 1-2 κόντρα στην Τότεναμ για την Premier League.

Πολύ καλό είναι και το ξεκίνημα της Φράιμπουργκ στο Europa League. Στην πρεμιέρα κέρδισε με 2-1 τη Βασιλεία και στη 2η αγωνιστική πήρε ισοπαλία με 1-1 εκτός έδρας από την Μπολόνια. Υποδέχεται την Ουτρέχτη η οποία ξεκίνησε με 2 ήττες και οι 2 με 1-0, εντός έδρας από την Λυών και εκτός, από την Μπραν. Πιθανός είναι ο «άσος» σε αυτό το ματς.

H επιλογή από το Conference League είναι με τον «άσο» της ΑΕΚ στο ματς με την Αμπερντίν. Παρότι προηγήθηκε στη Σλοβενία η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-1 από την Τσέλιε. Προέρχεται και από την ήττα με 0-2 από τον ΠΑΟΚ στη Super League. Το πιθανότερο είναι να βγάλει αντίδραση και να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη League Phase. Η Αμπερντίν ξεκίνησε με την εντός έδρας ήττα 2-3 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο «άσος» της ΑΕΚ είναι χαμηλά και για να ανέβει η απόδοση τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Στο τελευταίο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της η ΑΕΚ κέρδισε με 2-0 την Άντερλεχτ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

957 (19:45) ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2 1,48

964 (19:45) ΑΕΚ-ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1+OVER 1,5 1,45

983 (22:00) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ 1 1,58