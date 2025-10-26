Δυάδα Over από Ελλάδα και Ισπανία

Το G/G και το G/G ή Over βγήκαν από το ημίχρονο στα Κηφισιά – Παναιτωλικός (1-1) και Στίβενεϊτζ – Μπράνφορντ (1-1) αντιστοίχως. Την τριάδα χάλασε το No Goal στο ντέρμπι της Σούπερ Λιγκ 2, Ηρακλής – Νίκη Βόλου (0-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Α’ Αυστρίας και τη Β’ Ισπανίας.

ΑΟΥΣΤΡΙΑ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Σούπερ ντέρμπι στην Αυστρία με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορά δύο πόντων. Αμφότερες έχουν το γκολ στο αίμα τους και θα πάμε στο G/G, το οποίο έφεραν στα 4/6 μεταξύ τους παιχνίδια στη γηπεδούχο. Επίσης, η Αούστρια έχει 3/4 εντός – εκτός και 3/5 στην έδρα της, ενώ σκόραρε στα τέσσερα από τα τελευταία πέντε παιχνίδια σε αυτή. Η Σάλτσμπουργκ από την πλευρά της, μετράει 3/3 G/G μέσα – έξω και 8 στις 10 φετινές της εξόδους.

ΠΑΟΚ - ΒΟΛΟΣ

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από το εντυπωσιακό 4-3 επί της Λιλ στο Γιουρόπα Λιγκ και θέλει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, καθώς κέρδισε και την ΑΕΚ πριν από μία εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Ο «1» όμως είναι στο 1,20 και δεν καλύπτει τα στάνταρ της στήλης. Γι’ αυτό θα πάμε στο Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 5/6 εντός έδρας παιχνίδια του με αντίπαλο τον Βόλο. Επίσης, έχει 4/5 Over εντός – εκτός. Ο Βόλος από την άλλη, μετράει 5/7 μέσα – έξω και 4/6 μακριά από την έδρα του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

ΑΛΜΕΡΙΑ - ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ

Φύσει επιθετικογενείς και οι δύο ομάδες, αναμένεται να υπάρξουν αρκετά γκολ στην αναμέτρηση και θα πάμε στο Over, το οποίο έφεραν οι δυο τους στη γηπεδούχο. Ήταν μάλιστα όλα και Ov 3,5. Επίσης, η Αλμερία έχει μόνο Over στην έδρα της έως τώρα σε σύνολο τεσσάρων αγώνων. Στους 3/4 σημειώθηκαν περισσότερα από τέσσερα τέρματα! Η Καστεγιόν από την άλλη, προέρχεται από 3/5 Over μακριά από το «σπίτι» της, ενώ βρήκε δίχτυα στα 6/8 ανεξαρτήτως έδρας. Εάν το επαναλάβει απόψε θα έρθει πιο εύκολα το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 629 ΑΟΥΣΤΡΙΑ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ G/G 1,60

19.30 654 ΠΑΟΚ – ΒΟΛΟΣ OVER 1,67

19.30 656 ΑΛΜΕΡΙΑ – ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ OVER 1,60