Δυάδα με Over και Goal/Goal

Επιβεβαιώθηκαν χτες οι 2 επιλογές της στήλης από το Conference League, ο «άσος» της Γιαγκελόνια στο ματς με την Κουόπιο και το «διπλό» της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς. Στο Europa League όμως ο ΠΑΟΚ ισοφαρίστηκε 1-1 στο 89’ από την Μπραν και δεν πέρασε ο «άσος» του.

Από την Bundesliga και τη League 1 είναι οι σημερινές προτάσεις μας, με 1 Over και 1 Goal/Goal. Φορμαρισμένες είναι η Γκλάντμπαχ και η Λειψία. Υπόσχονται γκολ και θέαμα στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Η Γκλάντμπαχ κέρδισε εύκολα με 0-3 την Χαϊντενχάιμ στην προηγούμενη αγωνιστική. Πέτυχε την 3η σερί νίκη της στο πρωτάθλημα. Και στις 2 προηγούμενες σημειώθηκαν πάνω από 3 γκολ. Κέρδισε με 0-4 τη Σαν Πάουλι και με 3-1 την Κολωνία. Έχει πετύχει δηλαδή 10 γκολ στα 3 τελευταία παιχνίδια της.

Η Λειψία επικράτησε με 2-0 της Βέρντερ Βρέμης. Προερχόταν από 4 σερί Over. Έχει πετύχει 4 νίκες στα 5 πρόσφατα ματς. Λογικά θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι και θα σημειωθούν πάνω από 2 τέρματα. Ποντάρουμε στο Over σε ένα παιχνίδι όπου έχει τύχη και το Goal/Goal.

Στη Γαλλία η Ρεν έχει μικρό προβάδισμα για τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με τη Μετς. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση. Η Μετς πάλεψε στην έδρα της Μπρεστ και ηττήθηκε με 3-2. Σκόραρε για 5ο σερί παιχνίδι.

Η Ρεν συνέτριψε με 4-1 τη Μονακό. Πέτυχε γκολ σε 7ο συνεχόμενο ματς. Στα 6 από αυτά δέχτηκε και γκολ. Θα βγουν στην επίθεση και οι 2 για τη νίκη. Η Μετς θέλει να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη και η Ρεν να μείνει κοντά στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι να βρουν δίχτυα και οι 2.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

157 (21:45) ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΛΕΙΨΙΑ OVER 1,44

164 (22:00) METΣ-ΡΕΝ GOAL/GOAL 1,58