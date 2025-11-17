Δυάδα με Over

Η Ουκρανία κέρδισε με 2-0 την Ισλανδία και πέρασαν ο «άσος» και το Over 1,5. Το Goal/Goal έγινε στο ματς της Ιταλίας με τη Νορβηγία. Προηγήθηκαν οι Ιταλοί και πέτυχαν 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο οι Νορβηγοί.

Την τριάδα «χάλασε» το παιχνίδι της Ουγγαρίας με την Ιρλανδία. Είχαμε προτείνει (όπως με την Ουκρανία) το 1Χ και Over 1,5. Κέρδιζαν μέχρι το 80’ με 2-1 οι Ούγγροι και ήθελαν τουλάχιστον την ισοπαλία για να πάνε στα playoffs. Το 2-2 έγινε στο 80’ και το 2-3 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων! Οι Ιρλανδοί έκαναν την απίστευτη ανατροπή και πήραν το εισιτήριο για τα playoffs.

Έξι παιχνίδια γίνονται σήμερα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα 5 δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Σε 1 όμως κρίνεται η 1η θέση στον όμιλο και η απευθείας πρόκριση για τα τελικά. Πρόκειται για την αναμέτρηση του 1ου ομίλου ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβακία, που διεξάγεται στη Λειψία. Ισόβαθμες είναι οι 2 ομάδες στην κορυφή του ομίλου, με τη Γερμανία όμως να έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Αυτό σημαίνει ότι παίρνει την 1η θέση και την πρόκριση και με την ισοπαλία. Φυσικά δεν θα παίξει για το «Χ» αλλά θα κυνηγήσει τη νίκη. Η Σλοβακία θέλει μόνο τη νίκη και είναι λογικό να μην αγωνιστεί κλειστά αλλά να ψάξει το γκολ. Αν μπει ένα γρήγορο τέρμα το ματς θα «ανοίξει» και θα έχει πάνω από 2 γκολ. Το Over είναι πιθανό.

Στον 12ο όμιλο έχουν κριθεί οι 2 πρώτες θέσεις. Πήρε την πρόκριση για τα τελικά η Κροατία και θα παίξει στα playoffs η Τσεχία. Αρκετά είναι τα Over που έχουν έρθει σε αυτόν τον όμιλο. Στην προηγούμενη αγωνιστική το Μαυροβούνιο κέρδισε με 1-2 το Γιβραλτάρ και η Κροατία με 3-1 τα Νησιά Φερόες. Σήμερα παίζουν το Μαυροβούνιο με την Κροατία. Στην πρώτη αναμέτρησή τους η Κροατία κέρδισε με 4-0. Πάνω από 2 γκολ αναμένεται να σημειωθούν και στο δεύτερο ματς. Ικανό για να σκοράρει είναι στην έδρα του και το Μαυροβούνιο. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πιο εύκολα το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

872 (21:45) ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ OVER 1,50

874 (21:45) ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ OVER 1,64