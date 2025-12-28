Δυάδα με Goal/Goal και Over

Πέρασε χτες η τριάδα με τα «διπλά» της Μάντσεστερ Σίτι (1,60) στο ματς με την Νότιγχαμ, της Γιουβέντους (1,50) στο παιχνίδι με την Πίζα και τον «άσο» της Άρσεναλ (1,42) κόντρα στην Μπράιτον κι έδωσε απόδοση 3,41!

Τα παιχνίδια της Premier League και της Serie A ξεχωρίζουν και στο σημερινό πρόγραμμα. Δύσκολο στην πρόβλεψη σημείου είναι το ματς της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ. Μικρό προβάδισμα στη γηπεδούχο δίνουν οι αποδόσεις. Δεν βρίσκεται όμως σε καλή κατάσταση. Την Τρίτη στον προημιτελικό του Λιγκ Καπ αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Άρσεναλ.

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από 2 ήττες με μεγάλα σκορ, με 0-3 από τη Μάντσεστερ Σίτι και με 4-1 από τη Λιντς. Θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση στη γειτονική μάχη του Λονδίνου με την Τότεναμ, η οποία επίσης συμπλήρωσε 2 ήττες. Στην έδρα της Νότιγχαμ ηττήθηκε με 3-0 και αμέσως μετά έχασε στο γήπεδό της με 1-2 από τη Λίβερπουλ. Θέλει να σταματήσει το αρνητικό σερί για να πλησιάσει στον 1 βαθμό την αντίπαλό της. Και οι 2 ομάδες θα παίξουν για τη νίκη. Σκοράρουν με άνεση αλλά δέχονται και γκολ. Το Goal/Goal είναι πιθανό.

Στην Ιταλία κλέβει την παράσταση το ντέρμπι της Αταλάντα με την Ίντερ. Προβάδισμα για τη νίκη έχει η φιλοξενούμενη σε μία έδρα όπου κέρδισε με 2-3, 1-2 και 0-2 στις 3 πρόσφατες επισκέψεις της. Μετράει 3 διαδοχικές νίκες στη Serie A (με Πίζα 0-2, Κόμο 4-0 και Τζένοα 1-2) και αν κάνει το «διπλό» θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Αταλάντα προσπαθεί να ανέβει στη βαθμολογία για να μη χάσει την επαφή της με τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Κέρδισε στα 2 τελευταία παιχνίδια της, την Κάλιαρι με 2-1 και την Τζένοα με 0-1. Μπορεί να σκοράρει στο γήπεδό της και να δυσκολέψει την Ίντερ. Το πιθανότερο είναι να γίνει ανοιχτό ματς με πάνω από 2 γκολ. Ποντάρουμε στο Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

710 (18:30) ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΤΟΤΕΝΑΜ GOAL/GOAL 1,75

714 (21:45) ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΙΝΤΕΡ OVER 1,75