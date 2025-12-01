Δυάδα με Goal/Goal και Over

Πέρασαν χτες 2 επιλογές από τη Super League, το Over στο παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ και το Goal/Goal στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Και στα 2 ματς πήραν τη νίκη στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενες ομάδες με το ίδιο σκορ 2-3. Μας «χάλασε» την τριάδα ο αγώνας του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό. Είχαμε προτείνει το «διπλό» με το Over 1,5. Κέρδισε ο Ολυμπιακός αλλά με 0-1 ενώ στο τέλος χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες.

Λίγα παιχνίδια γίνονται σήμερα και οι επιλογές μας είναι με Goal/Goal και Over από την Τουρκία και τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας.

To ντέρμπι της Φενερμπαχτσέ με τη Γαλατασαράι κλέβει την παράσταση στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Ένας βαθμός χωρίζει τις 2 ομάδες. Η Γαλατασαράι βρίσκεται στην κορυφή με 32 βαθμούς και την ακολουθεί η Φενερμπαχτσέ με 31. Όλα πιθανά είναι στο ντέρμπι και η επιλογή σημείου έχει μεγάλο ρίσκο.

Ποντάρουμε στο σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες. Θα βγουν στην επίθεση για τη νίκη και το πιθανότερο είναι να πετύχουν από 1 τουλάχιστον γκολ. Στην τελευταία αγωνιστική η Φενερμπαχτσέ κέρδισε με 5-2 τη Ριζεσπόρ και η Γαλατασαράι έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-2 της Γκεντσλερμπιρλιγκί.

Η δεύτερη επιλογή μας είναι από τη Β’ Ολλανδίας, με το Over στο παιχνίδι του Άγιαξ Β’ με την Φίτεσε. Κι αυτό το ματς είναι αμφίρροπο, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Ο Άγιαξ Β’ προέρχεται από 2 ήττες και οι 2 με Over, από την ΦΚ Αϊντχόφεν με 1-3 και την Χέλμοντ Σπορτ με 2-1. Η Φίτεσε κέρδισε με 3-1 την Αϊντχόφεν Β’ και πέτυχε το 5ο Over στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Πάμε με τα πολλά γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

578 (19:00) ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ GOAL/GOAL 1,55

583 (21:00) ΑΓΙΑΞ Β΄-ΦΙΤΕΣΕ OVER 1,52