Δυάδα με Goal/Goal και Over

Οι 2 από τις 3 επιλογές από το Champions League πέρασαν στα χτεσινά παιχνίδια. Έγιναν το Over στο ματς Ατλέτικο Μαδρίτης-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ (3-1) και το Goal/Goal στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν. Η Λίβερπουλ όμως κέρδισε με 1-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν επιβεβαιώθηκε το Over.

Τα παιχνίδια του Champions League συνεχίζονται σήμερα και οι επιλογές μας είναι με 2 Goal και Over. Το πρώτο είναι στο παιχνίδι της Κλαμπ Μπριζ με την Μπαρτσελόνα. Φαβορί είναι η Μπαρτσελόνα αλλά η Κλαμπ Μπριζ είναι δυνατή στην έδρα της και μπορεί να σκοράρει. Το σκορ είναι πιθανό να ξεφύγει σε αυτό το ματς. Αν πετύχει γκολ η Κλαμπ Μπριζ πιστεύουμε ότι θα γίνουν εύκολα και το Goal/Goal και το Over. Ο συνδυασμός τους ανεβάζει την απόδοση.

Το δεύτερο Goal/Goal και Over, στο ματς της Μάντσεστερ Σίτι με την Ντόρτμουντ, έχει καλύτερη απόδοση. Έχει πάρει τα πάνω της η Μάντσεστερ Σίτι και μπορεί να συνεχίσει τις νίκες στο Champions League. Πετυχαίνει μεγάλα σκορ στην έδρα της, αλλά δέχεται και γκολ. Το Over είναι χαμηλά, αλλά ανεβαίνει η απόδοσή του αν συνδυαστεί με το Over. Σκοράρει συνήθως και στα εκτός έδρας παιχνίδια της η Ντόρτμουντ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

880 (22:00) ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ GOAL/GOAL+OVER 1,53

881 (22:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ GOAL/GOAL+OVER 1,72