Δυάδα με Goal/Goal

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης την Τετάρτη από το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα! Η δυάδα με τον «άσο» της Παλμέιρας (1,62) μαζί με το Over 1,5 στο ματς με την Μπραγκαντίνο και το «διπλό» της Φλαμένγκο (2,00) στο παιχνίδι με την Μποταφόγκο πλήρωσε 2,38!

Δύο Goal/Goal από τη Φινλανδία και την Αγγλία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Ίλβες και η Κουόπιο παίζουν ανοιχτά και συνήθως τα παιχνίδια τους έχουν αρκετά γκολ. Από 5 σερί Goal/Goal και Over προέρχεται η γηπεδούχος. Μετράει 5 Over και 4 Goal στα 6 τελευταία παιχνίδια της η φιλοξενούμενη. Το Goal/Goal είναι πιθανό σ’ ένα ματς όπου έχει τύχη και το Over.

Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας ανάμεσα στην Χάντερσφιλντ και την Μπόλτον. Προέρχονται από ήττες, η Χάντερσφιλντ με 1-2 από τη Στόκπορτ και η Μπόλτον με 3-0 από την Μπέρτον. Έχουν ως στόχο να μπουν στα playoffs για να διεκδικήσουν την άνοδο και θα κυνηγήσουν τη νίκη. Και σε αυτό το ματς ποντάρουμε στο Goal/Goal. Η Χάντερσφιλντ έχει 4 Goal/Goal στα 6 τελευταία ματς και η Μπόλτον 3 στα 5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

583 (18:00) ΙΛΒΕΣ-ΚΟΥΟΠΙΟ GOAL/GOAL 1,47

585 (22:00) ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΜΠΟΛΤΟΝ GOAL/GOAL 1,62