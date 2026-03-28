Δυάδα με Goal/Goal

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης την Παρασκευή από τα φιλικά ματς των εθνικών ομάδων! Η τριάδα με τα Goal/Goal στα παιχνίδια Ελβετία-Γερμανία (1,54), Ολλανδία-Νορβηγία (1,64) και το Over στον αγώνα Ισπανία-Σερβία (1,50) έδωσε απόδοση 3,79!

Τα φιλικά παιχνίδια των εθνικών ομάδων συνεχίζονται και σήμερα. Οι επιλογές μας είναι με 2 Goal/Goal.

Μία από τις διοργανώτριες του Μουντιάλ, οι ΗΠΑ, δίνουν φιλικό παιχνίδι με το Βέλγιο, στην Ατλάντα. Δύσκολη είναι η επιλογή σημείου. Το Βέλγιο έχει μικρό προβάδισμα για τη νίκη, σύμφωνα με τις αποδόσεις. Πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό του στα προκριματικά και προκρίθηκε αήττητο, με 5 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Οι ΗΠΑ παίζει στα τελικά ως μία από τις διοργανώτριες χώρες και προέρχονται από 3 σερί νίκες, στα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην Αυστραλία με 2-1, την Παραγουάη με 2-1 και την Ουρουγουάη με 5-1. Σκοράρουν με άνεση και οι ΗΠΑ και το Βέλγιο. Το Goal/Goal είναι πιθανό στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Την ίδια επιλογή κάνω και για το φιλικό ματς ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία, το οποίο διεξάγεται στην Πόλη του Μεξικού. Παίρνει μέρος στα τελικά του Μουντιάλ ως μία από τις διοργανώτριες χώρες το Μεξικό και στα 3 τελευταία παιχνίδια που έδωσε κέρδισε τον Παναμά με 0-1, τη Βολιβία με 0-1 και την Ισλανδία με 4-0.

Δύσκολα θα κρατήσει το μηδέν στην άμυνα και κόντρα στην Πορτογαλία η οποία πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της και στο τελευταίο ματς συνέτριψε με 9-1 την Αρμενία. Και σε αυτό το παιχνίδι πιστεύουμε ότι θα βρουν δίχτυα και οι 2 ομάδες.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

806 (21:30) ΗΠΑ-ΒΕΛΓΙΟ GOAL/GOAL 1,58

823 (04:00) ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ GOAL/GOAL 1,77