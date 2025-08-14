Δυάδα με γκολ στο Γιουρόπα Λιγκ

Η Μπολιβάρ επικράτησε 2-0 της Σιενσιάνο τα ξημερώματα και επιβεβαίωσε τον «1+Ov 1,5» του 1,73. Νωρίτερα όμως έμεινε στο 1-1 από το 40ο λεπτό το Μπασακσεχίρ – Βίκινγκ. Από εκεί και πέρα τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις επαναληπτικές αναμετρήσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ

Η Μίντιλαντ (Δανία) επικράτησε 3-1 της Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) στο πρώτο ματς και πολύ δύσκολα θα χάσει την πρόκριση στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Το Over θα ποντάρουμε στο ματς, καθώς η φιλοξενούμενη χρειάζεται τουλάχιστον δύο τέρματα για να πετύχει το θαύμα. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 5/6 στην Ευρώπη και 10/3 εντός έδρας ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 2/3 μέσα – έξω.

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΡΑΖ

Η Ομόνοια (Κύπρος) διέλυσε 4-0 την Αράζ (Αζερμπαϊτζάν) στο πρώτο παιχνίδι και είναι με το 1,5 πόδι στα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Έκανε αυτό που δεν έκανε ο Άρης στον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης! Εύκολα μπορεί να ντουμπλάρει τις νίκες της, αλλά ο «1» είναι χαμηλός. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε το Over το οποίο έφερε στις 2/2 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις 4/5 επί κυπριακού εδάφους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό και η Αράζ, καθώς έχει πέντε συνεχόμενα Over σε επίσημους και μη αγώνες. Ακόμα, το παρουσίασε στα 3/3 ματς της στην Ευρώπη φέτος.

ΝΤΡΙΤΑ – ΣΤΕΑΟΥΑ

Η Ντρίτα (Κόσοβο) έφτασε μία ανάσα από τη μεγάλη έκπληξη στον πρώτο αγώνα, αφού προηγήθηκε 2-0 της Στεάουα μέσα στη Ρουμανία. Δεν άντεξε όμως στην πίεση της αντιπάλου της, ισοφαρίστηκε σε 2-2 μέσα σε διάστημα οκτώ λεπτών και λύγισε τελικά (έχασε 3-2) από την «άσπρη βούλα», στις καθυστερήσεις του αγώνα. Αυτό ήταν το πέμπτο G/G της στα τελευταία οκτώ παιχνίδια. Η γηπεδούχος έχει 8/10 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 6/6 στο «σπίτι» της, ενώ δέχτηκε γκολ στην Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρρα) στην πρώτη φετινή της ευρωπαϊκή εξόρμηση.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 200 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ OVER 1,57

20.00 210 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΡΑΖ OVER 1,72

21.00 226 ΝΤΡΙΤΑ – ΣΤΕΑΟΥΑ G/G 1,69