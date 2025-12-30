Δυάδα με γκολ από τη Σκωτία

To Μπολόνια – Σασουόλο έγινε G/G ή Over μέσα σε 16 λεπτά (1-1 τελικό) το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Η απόδοση ήταν 1,58. Η Ακαντέμικα Βισέου όμως ηττήθηκε 2-1 από την Μπενφίκα Β. Αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 69’. Σε εκείνο το λεπτό το σκορ ήταν 1-1. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Σαουδικής Αραβίας και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΑΛ ΙΤΙΦΑΚ – ΑΛ ΝΑΣΡ

Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το απόλυτο φαβορί εδώ, αλλά η Αλ Ιτιφάκ θα το παλέψει το ματς και είναι σε θέση να σκοράρει. Επομένως, θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν οι δύο ομάδες στις 4/5 συναντήσεις τους εντός – εκτός και στις 4/5 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Αλ Ιτιφάκ μετράει 6/8 μέσα – έξω και 2/2 στο «σπίτι» της. Η Αλ Νασρ από την άλλη, έχει 3/3 ανεξαρτήτως έδρας.

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ

Η Ρέιντζερς επικράτησε 1-0 της Μάδεργουελ το περασμένο Σάββατο και μείωσε στους έξι από την πρωτοπόρο Χαρτς έχοντας ένα ματς λιγότερο. Επομένως, με νίκη απόψε θα την πλησιάσει στο «-3». Είναι σε πολύ καλή κατάσταση μετρώντας 4/5 «τρίποντα» εντός – εκτός και 4/5 στο «σπίτι» της στο πρωτάθλημα. Επίσης, σε αυτό κέρδισε την αντίπαλό της τις 14 από τις 15 φορές που την υποδέχτηκε! Η Σεντ Μίρεν είναι αδύναμη εκτός έδρας (1-2-4). Επιπλέον, έχασε στις 3/4 εξορμήσεις στη Λίγκα. Την περιμένει δύσκολο βράδυ στην ισχυρή γηπεδούχο.

ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ – ΣΕΛΤΙΚ

Η αναμέτρηση έχει φαβορί και αυτή είναι η Σέλτικ, αλλά η Μάδεργουλ φέτος είναι πολύ δυνατή και δίνει μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Επίσης, παρουσιάζεται ισχυρή στην έδρα της στην οποία έχει 5-3-1. Τα μεταξύ τους ματς είναι γεμάτα γκολ και θα πάμε στο Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 5/5 συναντήσεις τους εντός – εκτός και στις 7/7 στη γηπεδούχο. Ακόμα, η φιλοξενούμενη προέρχεται από 6/6 μέσα – έξω και 5/5 μακριά από τη βάση της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 772 ΑΛ ΙΤΙΦΑΚ – ΑΛ ΝΑΣΡ G/G 1,72

21.45 782 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 1 1,60

22.00 784 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ – ΣΕΛΤΙΚ OVER 1,77