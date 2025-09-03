Δυάδα με G/G

Η Λούτον επιβεβαίωσε άνετα χθες το 1,62 στο Ov 1,5 γκολ της, καθώς διέσυρε 4-1 την Μπαρνέτ. Η Λίβερπουλ U21 από την άλλη, δεν κατάφερε να απαντήσει έστω μία φορά στα δύο τέρματα που δέχτηκε από την Μπέρτον (0-2). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται από τη Νασιονάλ Αγγλίας και το Λιγκ Καπ Ιαπωνίας.

ΟΥΡΑΒΑ – ΚΑΒΑΣΑΚΙ

Πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ Ιαπωνίας. Ακολουθεί επαναληπτικός. Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία και έχουν διαφορά δύο βαθμών μεταξύ τους. Το G/G θα είναι η επιλογή μας εδώ. Το έφεραν στις τελευταίες έξι μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις πέντε πιο πρόσφατες στη γηπεδούχο. Επίσης, η Ουράβα μετράει 5/6 εντός – εκτός ανεξαρτήτως διοργάνωσης και σκόραρε στα 11/14 ματς στη βάση της. Η Καβασάκι από την πλευρά της, έχει πέντε σερί G/G μέσα – έξω και 9/12 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 9/11 εξορμήσεις ανεξαρτήτως αντιπάλου και στις 8/8 στη νυν!

ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ – ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ

Στη Νασιονάλ εμφανίζονται συχνά – πυκνά ανάποδα αποτελέσματα. Οπότε είναι καλύτερο να κάνει κάποιος παιχνίδι με τα γκολ παρά με τα σημεία. Αυτό θα κάνουμε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση όπου οι δύο ομάδες βράζουν στο ίδιο καζάνι έχοντας διαφορά μόλις τεσσάρων βαθμών. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στις 2/3 συναντήσεις τους εντός – εκτός και στις 3/5 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Γκέιτσχεντ μετράει 3/3 G/G εντός – εκτός. Όλα ήταν και Over, ενώ στα δύο τελευταία επιτεύχθηκαν επτά και έξι τέρματα αντιστοίχως! Επιπλέον, έβαλε και δέχτηκε γκολ στους 2/2 αγώνες της εντός έδρας. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 4/6 μέσα – έξω και 3/3 μακριά από τη βάση της. Όλα ήταν με 2-1 ακριβές σκορ υπέρ των αντιπάλων της. Ακόμα, βρήκε δίχτυα στις 5/5 επισκέψεις στη Γκέιτσχεντ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

13.30 857 ΟΥΡΑΒΑ – ΚΑΒΑΣΑΚΙ G/G 1,57

21.45 858 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ – ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ G/G 1,50