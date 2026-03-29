Δυάδα με φαβορί και Goal/Goal

Το 1 από τα 2 Goal/Goal, που είχαμε προτείνει, έγινε στα χτεσινά φιλικά παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Το Βέλγιο κέρδισε με 5-2 τις ΗΠΑ, αλλά έμεινε στο 0-0 το ματς ο αγώνας Μεξικό-Πορτογαλία.

Από τη Super League 2 και τα φιλικά παιχνίδια των εθνικών ομάδων είναι οι σημερινές επιλογές μας.

Η Καλλιθέα θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή της στη Super League. Βρίσκεται στο +4 από το Αιγάλεω το οποίο είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Με την ισοπαλία 1-1 κόντρα στο Αιγάλεω συμπλήρωσε 4 σερί ματς αήττητη (2-2-0). Θέλει να «κλειδώσει» την παραμονή της και θα κυνηγήσει τη νίκη στο εκτός έδρας με την υποβιβασμένη Ηλιούπολη, η οποία στα 5 τελευταία παιχνίδια πήρε μόλις 2 βαθμούς. Υπέρ της Καλλιθέας είναι και η παράδοση με 3 σερί νίκες (1-2, 0-4, 0-1). Ποντάρουμε στο «διπλό» της.

Η Κολομβία και η Γαλλία δίνουν αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στα πρώτα τους ματς η Κολομβία ηττήθηκε με 2-1 από την Κροατία κέρδισε με το ίδιο σκορ την Βραζιλία. Φαβορί για τη νίκη στο σημερινό μεταξύ τους φιλικό ματς είναι η Γαλλία. Πιθανό είναι και το Goal/Goal. Παίζουν ανοιχτά και οι 2 ομάδες και σκοράρουν.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

842 (15:00) ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 1,77

874 (22:00) ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ GOAL/GOAL 1,67