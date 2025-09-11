Δυάδα με 2-3 γκολ

Ταμείο για τη στήλη την Τετάρτη με το Κύπελλο Βραζιλίας! Πέρασαν οι 2 «άσοι», της Φλουμινένσε (2,05) στο ματς με την Μπαϊα και της Κορίνθιανς (1,94) στο παιχνίδι με την Ατλέτικο Παραναένσε και έδωσαν απόδοση 3,98!

Μία δυάδα από το Κύπελλο Βραζιλίας και την Αργεντινή ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Τα παιχνίδια είναι λίγα και δεν προσφέρονται για σοβαρό ποντάρισμα. Δεν υπάρχουν δυνατά σημεία και γι’ αυτό ποντάρουμε στα γκολ.

Στο Κύπελλο Βραζιλίας η Κρουζέιρο κέρδισε με 0-2 στον πρώτο προημιτελικό την Ατλέτικο Μινέιρο. Προκρίνεται και με ισοπαλία, ακόμα και με ήττα με 1 γκολ διαφορά. Η Ατλέτικο Μινέιρο θα προσπαθήσει να προηγηθεί για να μεταφέρει την πίεση στην Κρουζέιρο. Το πιθανότερο είναι και η ρεβάνς να κυμανθεί στα 2-3 γκολ.

Στην Αργεντινή η Μπελγράνο έχει μικρό προβάδισμα για τη νίκη, λόγω έδρας, κόντρα στην Σαν Μάρτιν. Στα 3 από τα 4 τελευταία παιχνίδια της σημειώθηκαν 2-3 γκολ. Στο πιο πρόσφατο ηττήθηκε με 2-1 από την Ντεφένσα. Η Σαν Μάρτιν προέρχεται από την ήττα με 2-0 από τη Ρίβερ Πλέιτ. Στα 2-3 γκολ βλέπουμε να «κάθεται» και αυτό το ματς.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

445 (01:30) ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 2-3 ΓΚΟΛ 1,94

446 (02:00) ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 2-3 ΓΚΟΛ 2,00