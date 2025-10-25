Δυάδα G/G από την Ελλάδα

Η Ιβερντόν γκέλαρε στη Στάντε Νιόν (2-2) χθες, αλλά έβαλε τα δύο γκολ που θέλαμε και επιβεβαίωσε το Ov 1,5 της στο 1,60. Όσον αφορά το Σεντ Πάτρικς – Γουότερφορντ έμεινε στο 1-1 από το ημίχρονο! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, τη Σούπερ Λιγκ 2 και την Α’ Αγγλίας.

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Σούπερ ντέρμπι στον Βόρειο Όμιλο της Σούπερ Λιγκ 2 με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορά ενός βαθμού και αναμένεται να παλέψουν μέχρι το τέλος για την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια. Διαθέτουν τις καλύτερες επιθέσεις στην κατηγορία με 14 και 16 γκολ ενεργητικό αντιστοίχως. Θα πάμε στο G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 2/3 μεταξύ τους παιχνίδια στη γηπεδούχο. Επίσης, ο Ηρακλής έχει 3/3 μέσα – έξω και 3/4 στην έδρα του. Σε αυτή σκόραρε και στα τέσσερα παιχνίδια. Η Νίκη Βόλου από την πλευρά της, βρήκε δίχτυα και στις επτά φετινές αναμετρήσεις της.

ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ – ΜΠΡΑΝΦΟΡΝΤ

Ντέρμπι κορυφής στην Α’ Αγγλίας με τις δύο ομάδες να είναι στο «-1» από την πρωτοπόρο Κάρντιφ. Η φιλοξενούμενη έχει την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία με 22 γκολ σε 12 ματς, ενώ και η γηπεδούχος σκοράρει με συνέπεια (17 σε 11 αγώνες). Θα πάμε στο G/G ή Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 9/11 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και στα 4/6 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Στίβενεϊτζ έχει 6/8 εντός – εκτός και σκόραρε και στα επτά 90λεπτα στη βάση της. Η Μπράντφορντ από την άλλη, προέρχεται από 15/17 φέτος μέσα – έξω και οκτώ σερί μακριά από το «σπίτι» της.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Η Κηφισιά αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος, ενώ ικανοποιεί τους ουδέτερους φιλάθλους με το θέαμα που έχουν τα παιχνίδια της. Ο Παναιτωλικός από την άλλη, μπήκε σε νέα εποχή με την έλευση του Αναστασίου στον πάγκο της, καθώς επικράτησε με 4-2 του πάντα υπολογίσιμου ΟΦΗ. Περιμένουμε να σκοράρουν αμφότερες και θα ποντάρουμε το G/G. το οποίο έφερε η γηπεδούχος στους 9/10 φετινούς αγώνες έχοντας δεχτεί γκολ και στους 10. Επίσης, η φιλοξενούμενη σκόραρε στα 3/3 απέναντι στη νυν αντίπαλό της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 243 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ G/G 1,84

17.00 322 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ – ΜΠΡΑΝΦΟΡΝΤ G/G ή OV 1,61

17.00 374 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ G/G 1,81