Δυάδα φαβορί στο Γιουρόπα

Η χθεσινή βραδιά δεν ήταν καλή για τη στήλη, καθώς δεν πέρασε καμία από τις προτάσεις. Συγκεκριμένα, η Βιγιαρεάλ έχασε 3-2 από την Κοπεγχάγη και αποκλείστηκε από το Τσάμπιονς Λιγκ. Επίσης, η Παρί Σεν Ζερμέν έμεινε στο 0-0 με την Μπιλμπάο. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τα Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ

Η Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) έχει 11 βαθμούς και με νίκη απόψε εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Η Ρέιντζερς (Σκωτία) από την άλλη, μόνο με θαύμα θα τερματίσει στο 9-24, καθώς έχει έναν πόντο και απέχει πέντε από την 24η Βασιλεία. Θα είναι λογικός ο αποκλεισμός της, αφού μετράει 0-1-5 φέτος στη διοργάνωση. Η γηπεδούχος «τρέχει» σερί 7-1-1 ανεξαρτήτως έδρας και 4-0-1 στη βάση της. Εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το πολύτιμο «τρίποντο».

ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

Η Βασιλεία (Ελβετία) είναι στην 24η θέση, η οποία δίνει το τελευταίο εισιτήριο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ. Η Άστον Βίλα (Αγγλία) από την άλλη, είναι 3η με 12 βαθμούς και με «τρίποντο» απόψε περνάει απευθείας στους «16». Είναι σούπερ φορμαρισμένη έχοντας επτά συνεχόμενες νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επίσης, κέρδισε τα 4/5 παιχνίδια στον τρέχον θεσμό. Δύσκολα θα «σκοντάψει» στην Ελβετία απέναντι στη Βασιλεία, η οποία έχασε τα 2/3 ματς στο Γιουρόπα.

ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ – ΜΑΪΝΤΖ

Η Λεχ Πόζναν (Πολωνία) έχει έξι βαθμούς και είναι στο «-2» από την πρώτη οκτάδα στο Κόνφερενς Λιγκ. Η Μάιντζ (Γερμανία) από την άλλη, είναι μέσα σε αυτή με εννέα πόντους. Το πρόβλημα για τη φιλοξενούμενη έγκειται στο ότι βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Μπουντεσλίγκα και στο «-6» από την απευθείας σωτηρία. «Τρέχει» αρνητικό σερί 1-2-5, ενώ ηττήθηκε στις τελευταίες πέντε εξόδους της. Η γηπεδούχος αντιθέτως, μετράει 5-7-3 στα 15 πιο πρόσφατα ματς εντός – εκτός και 3-3-0 στην έδρα της. Μπορεί απόψε τουλάχιστον να μην ηττηθεί.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 905 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1 1,73

22.00 918 ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2 1,76

22.00 929 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ – ΜΑΪΝΤΖ 1Χ (Δ.Ε.) 1,52