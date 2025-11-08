Δυάδα φαβορί από την Αγγλία

Η Παρί έμεινε τελικά για δεύτερο σερί ματς στο No Goal, καθώς έχασε 1-0 εντός έδρας από τη Ρεν. Επίσης, η Τβέντε την πάτησε χθες, αφού γκέλαρε εντός έδρας με την αδύναμη Τέλσταρ (0-0)! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Γερμανίας, την Πρέμιερ Λιγκ και την Α’ Αγγλίας.

ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

Το Αμβούργο δείχνει να έχει χάσει τα πατήματά του τελευταία, καθώς μετράει τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα. Είναι πιθανό να υποστεί σήμερα την τέταρτη συνεχόμενη από την Ντόρτμουντ, η οποία είναι στο «+12» από αυτή. Η φιλοξενούμενη διασύρθηκε 4-1 από τη Μάνστεστερ Σίτι στο Τσάμπιονς Λιγκ μεσοβδόμαδα, αλλά δεν την αγγίζει αυτή η ήττα ψυχολογικά, καθώς γνώριζε εκ των προτέρων ότι είναι κατώτερη από την αγγλική ομάδα. Στην Μπουντεσλίγκα μετράει 6-2-1 από την αρχή της σεζόν και έχει 3/4 νίκες εκτός έδρας. Έχασε μόνο στην πρωτοπόρο Μπάγερν (1-2).

ΜΠΟΛΤΟΝ – ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ

Η Μπόλτον ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάντερσφιλντ (2-1) στο Κύπελλο και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αυτή ήταν η έκτη νίκη της στα τελευταία οκτώ παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, στη βάση της κέρδισε τα επτά πιο πρόσφατα ματς σε πρωτάθλημα και εγχώρια Κύπελλα. Στα έξι βάζοντας παραπάνω από γκολ. Επίσης, «καθάρισε» τη νυν αντίπαλό της στα 9/10 που την υποδέχτηκε! Τέλος, η Πορτ Βέιλ έχασε στις 2/2 αναμετρήσεις της στη Λίγκα.

ΤΣΕΛΣΙ – ΓΟΥΛΒΣ

Η Τσέλσι προέρχεται από γκέλα στο Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς κόλλησε στο 2-2 με την Κάραμπαγκ. Πραγματοποίησε πάντως αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και σήμερα θα επιστρέψουν οι βασικοί. Αντιμετωπίζει τη Γουλβς, η οποία είναι η χειρότερη ομάδα στο πρωτάθλημα με μόλις δύο βαθμούς σε 10 αγωνιστικές. Απέχει ήδη οκτώ από τη σωτηρία. Ο «άσος» είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Τον συνδυάζουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Τον επιβεβαίωσε στα 2/3 εντός έδρας ανεξαρτήτως αντιπάλου και στα 2/3 απέναντι στη φιλοξενούμενη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.30 292 ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2 1,71

17.00 314 ΜΠΟΛΤΟΝ – ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 1 1,73

22.00 463 ΤΣΕΛΣΙ – ΓΟΥΛΒΣ 1+OV 1,5 1,62