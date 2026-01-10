Δυάδα φαβορί από Ισπανία και Ιταλία

Η Αλ Ιτιχάντ επικράτησε 4-0 της Αλ Κολόουντ χθες και επιβεβαίωσε το 1,67 στο «2+Ov 1,5». Το Μάλι – Σενεγάλη όμως έληξε 0-1 με την τυπικά γηπεδούχο να αγωνίζεται με αριθμητικό μειονέκτημα από το 45+3’. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Ισπανίας, Α’ Ιταλίας και το Κύπελλο Αγγλίας.

ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ – ΛΕΣΤΕΡ

Μονή αναμέτρηση για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Υπάρχει διαφορά δύο κατηγοριών, αλλά στη συγκεκριμένη διοργάνωση δεν εκλείπουν οι εκπλήξεις. Θα ποντάρουμε λοιπόν το Over, καθώς η Τσέλτεναμ μετράει 4/5 εντός – εκτός και 2/3 στην έδρα της, στην οποία σκόραρε στα 9/10 ματς. Η Λέστερ από την πλευρά της, έχει 12 συνεχόμενα Over μέσα – έξω, ενώ το έφερε και στις 8/9 εξορμήσεις της!

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΑΛΑΒΕΣ

Η Βιγιαρεάλ παραμένει μέσα στο παιχνίδι του τίτλου στην Α’ Ισπανίας, καθώς απέχει 11 βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, αλλά έχει δύο ματς λιγότερα, τα οποία είναι αμφότερα βατά. Το πρώτο είναι σήμερα απέναντι στην Αλαβές που την κέρδισε στα 4/5 ματς που την υποδέχτηκε στην έδρα της. Επίσης, έχει σε αυτή 7-1-1 στο πρωτάθλημα. Έφερε ισοπαλία με την αξιόλογη Μπέτις (1-1) και έχασε 2-0 από την Μπαρτσελόνα. Η φιλοξενούμενη προέρχεται από πέντε σερί εκτός έδρας ήττες στη Λίγκα. Αναμένεται να προσθέσει ακόμη μία στο ενεργητικό της.

ΡΟΜΑ – ΣΑΣΟΥΟΛΟ

Η Ρόμα δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα μεσοβδόμαδα στην έδρα της Λέτσε (2-0). Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της στα τελευταία έξι παιχνίδια. Έχασε από τις Αταλάντα (0-1) και Γιουβέντους (1-2), αλλά εκτός του ότι αμφότερες οι ήττες ήταν εκτός έδρας, προήλθαν από ομάδες που συγκαταλέγονται στα ισχυρά ονόματα του Καμπιονάτο. Κάτι που δεν ισχύει για τη σημερινή αντίπαλό της, τη Σασουόλο. Η φιλοξενούμενη διασύρθηκε 3-0 μεσοβδόμαδα από τη Γιουβέντους. Συμπλήρωσε έτσι πέντε ματς χωρίς «τρίποντο». Επίσης, έχασε στις 4/6 επισκέψεις στη γηπεδούχο. Αναμένεται να φύγει και τώρα με σκυμμένο κεφάλι από τη Ρώμη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.15 521 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ – ΛΕΣΤΕΡ OVER 1,71

17.15 600 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΑΛΑΒΕΣ 1 1,52

19.00 617 ΡΟΜΑ – ΣΑΣΟΥΟΛΟ 1 1,55