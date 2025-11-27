Δυάδα φαβορί από Γιουρόπα, Κόνφερενς

Η Μπάγερν ηττήθηκε 3-1 χθες στην Άρσεναλ και το Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπριζ έληξε No Goal (3-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται όλες από τα Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ – ΘΕΛΤΑ

Αναμέτρηση για το Γιουρόπα Λιγκ με τη Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) να είναι στην 30η θέση με τρεις βαθμούς και τη Θέλτα (Ισπανία) στην 4η με εννέα. Μεγάλη η διαφορά επιπέδου ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ υπάρχει και ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο… σοκάρει. Η γηπεδούχος έχει αντιμετωπίσει 10 φορές στο παρελθόν ισπανικούς συλλόγους και έχασε σε όλες! Η φιλοξενούμενη είναι σε φουλ φόρμα με 5/6 νίκες εντός – εκτός και 5/5 μακριά από την έδρα της. Εύκολα ή δύσκολα θα περάσει από τη Βουλγαρία.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ – ΜΑΛΜΕ

Παιχνίδι για το Γιουρόπα Λιγκ με τη Νότινχαμ (Αγγλία) να είναι 23η με πέντε βαθμούς και τη Μάλμε (Σουηδία) 33η με έναν! Η γηπεδούχος δείχνει να… ξυπνάει με τον νέο της προπονητή, καθώς κέρδισε 3-0 τη Λιντς και διέλυσε 3-0 τη Λίβερπουλ μέσα στο «Άνφιλντ». Θέλει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία πετυχαίνοντας μία ακόμη εμφατική νίκη απέναντι στη φιλοξενούμενη, η οποία έχει να δώσει επίσημο παιχνίδι από τις 8 Νοεμβρίου που έληξε το πρωτάθλημα στη χώρα της. Επίσης, έχασε με Over στις 2/3 ευρωπαϊκές εξορμήσεις της.

ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ – ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ

Ματς για το Κόνφερενς Λιγκ το οποίο διεξάγεται σε ουδέτερο, αλλά στην ίδια πόλη. Η Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) είναι 32η με έναν βαθμό και η Σαμσουνσπόρ 1η με εννέα! Επίσης, η γηπεδούχος ολοκλήρωσε τις εγχώριες υποχρεώσεις της στις 26 Οκτωβρίου και έκτοτε έδωσε μόνο ένα επίσημο ματς. Ήταν με τη Σαχτάρ (0-2) για τον τρέχον θεσμό. Η φιλοξενούμενη παραμένει αήττητη από τις 13 Σεπτεμβρίου (7-4-0 σε όλες τις διοργανώσεις). Εκτός έδρας έχει 3/4 νίκες, έφερε ισοπαλία, 1-1, με την Μπεσίκτας που είναι μεγάλο όνομα στην Τουρκία. Περιμένουμε να φανεί η διαφορά δυναμικότητας στον αγωνιστικό χώρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 897 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ – ΘΕΛΤΑ 2 1,78

22.00 920 ΝΟΤΙΓΧΑΜ – ΜΑΛΜΕ 1+OV 1,75

22.00 927 ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ – ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 2 1,55