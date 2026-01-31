Δυάδα φαβορί από Αγγλία, Σκωτία

Το G/G του 1,62 στο Μπρέντα – Τβέντε (2-2) επαληθεύτηκε στο 61ο λεπτό χθες. Η Ντιζόν όμως γκέλαρε εντός έδρας με την αδύναμη Σταντ Μπριοσέν (0-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Πρέμιερ Λιγκ και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ – ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ

Η Μάδεργουελ είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 8-5-1 στα τελευταία 14 παιχνίδια και βρίσκεται σταθερά μέσα στο παιχνίδι για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πηγαίνει τώρα στην έδρα της ουραγού Λίβινγκστον, η οποία έχασε στα 5/8 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 7/12 στη βάση της. Η φιλοξενούμενη δεν έχει καλές επιδόσεις μακριά από το «σπίτι» της (2-7-2). Της παρουσιάζεται τώρα μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να τις βελτιώσει απέναντι στη γηπεδούχο που έχει και τη χειρότερη άμυνα στην Πρέμιερ Σκωτίας με 48 τέρματα παθητικό σε 23 αγωνιστικές. Επίσης, πέρασε από αυτή με 3-1 στην πιο πρόσφατή επίσκεψή της.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ έχει μεταμορφωθεί προς το καλύτερο με την παρουσία του τεχνικού Κόντη και μετράει 4/5 νίκες, αλλά μεσοβδόμαδα δίνει τον πρώτο ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας με τον Λεβαδειακό. Επίσης, κατεβαίνει με τρεις σημαντικές απουσίες. Ο Ατρόμητος από την άλλη, παρουσιάζεται εξίσου βελτιωμένος με την αλλαγή προπονητή. Στα τελευταία έξι παιχνίδια έχει μόλις μία ήττα κι αυτή ήταν από τον Ολυμπιακό (0-2). Επίσης στα τρία πιο πρόσφατα ματς εντός έδρας κέρδισε τον ΠΑΟΚ (2-0), έφερε 0-0 με τον Παναθηναϊκό και έχασε 2-0 όπως προαναφέραμε από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να κάμψει την αντίσταση του ΟΦΗ.

ΤΣΕΛΣΙ – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ

Η Τσέλσι βρήκε κατευθείαν τα πατήματά της μετά την αλλαγή προπονητή και μετράει 4/4 νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η πιο πρόσφατη ήταν μεσοβδόμαδα όπου πέρασε με 3-2 μέσα από τη Νάπολι στο Τσάμπιονς Λιγκ. Επίσης, κέρδισε τα δύο τελευταία εντός έδρας ματς, καθώς και τα 5/5 που υποδέχτηκε τη Γουέστ Χαμ. Η φιλοξενούμενη έχασε στις 2/3 εξόδους και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τώρα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 330 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ – ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 2 1,90

18.00 358 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΟΦΗ 1 2,01

19.30 380 ΤΣΕΛΣΙ – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1 1,52