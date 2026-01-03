Δυάδα φαβορί από Αγγλία και Ιταλία

Η Λανς επιβεβαίωσε με άνεση το 1,85 του «Χ2+Ov 1,5» χθες, καθώς επικράτησε 3-0 της Τουλούζ. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας όμως ισοφαρίστηκε στο 87’ από τη Ζιλ Βιθέντε (1-1) αγωνιζόμενη με παίκτη λιγότερο από το 79’. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Πρέμιερ Αγγλίας, την Α’ Ιταλίας και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΚΟΜΟ – ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ

Η Κόμο επέστρεψε στις επιτυχίες με το άνετο 3-0 επί της Λέτσε. Είχαν προηγηθεί δύο σερί ήττες, αλλά ήταν από τις Ίντερ (0-4) και Ρόμα (0-1), αμφότερες εκτός έδρας. Γενικότερα στο πρωτάθλημα έχει χάσει μόλις τρεις φορές μέχρι τώρα! Στην έδρα της μετράει 6-3-0 από την αρχή της σεζόν και κέρδισε σε αυτή τις ισχυρές Γιουβέντους (2-0) και Λάτσιο (2-0). Μπορεί λοιπόν να νικήσει και την Ουντινέζε, την οποία διέσυρε 4-1 πέρυσι. Επίσης, η φιλοξενούμενη έχασε στις 4/5 εξορμήσεις της!

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΝΟΤΙΓΧΑΜ

Η Άστον Βίλα ηττήθηκε μεσοβδόμαδα 4-1 από την Άρσεναλ και διακόπηκε το σερί των 11 νικών ανεξαρτήτως διοργάνωσης! Μπορεί να ξεκινήσει νέο από σήμερα κερδίζοντας τη Νότιγχαμ. Μαζί της έχει την παράδοση, αφού επικράτησε στα 6/9 ματς που την υποδέχτηκε. Επίσης, στη βάση της μετράει 10 συνεχόμενα «τρίποντα» σε όλες τις διοργανώσεις! Επιπλέον, η φιλοξενούμενη έχασε στα τελευταία τρία παιχνίδια εντός – εκτός και έχει 2-2-5 στις 9 φετινές εξόδους στην Πρέμιερ Λιγκ.

ΧΑΡΤΣ – ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ

Η Χαρτς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 στο ντέρμπι με τη Χιμπέρνιαν, μείωσε σε 2-3, αλλά δεν έφτασε στην ισοφάριση. Παρόλα αυτά παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Πρέμιερ Σκωτίας έχοντας διαφορά τριών βαθμών από τη δεύτερη Σέλτικ. Η διώκτριά της έχει το ντέρμπι μίσους με τη Ρέιντζερς και μπορεί να μην κερδίσει. Οπότε, η Χαρτς με νίκη σήμερα θα μεγαλώσει την απόσταση. Ο «1» δίνει κάτω από 1,50 και θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Τον επιβεβαίωσε στα 3/4 εντός – εκτός και στα 3/5 στην έδρα της τόσο ανεξαρτήτως αντιπάλου, όσο και κόντρα στη σημερινή της. Επίσης, η Λίβινγκστον έχασε με Ov 1,5 στις 2/3 εξόδους της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

13.30 235 ΚΟΜΟ – ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1 1,74

14.30 236 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΝΟΤΙΓΧΑΜ 1 1,80

17.00 270 ΧΑΡΤΣ – ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1+OV 1,5 1,57