Δυάδα από το Τσάμπιονς Λιγκ

Ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος, 1-1, με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της περασμένης Κυριακής και πέρασε η διπλή ευκαιρία του «1Χ» στο 1,60. Επίσης, έγιναν G/G τα Τότεναμ – Άστον Βίλα (1-2) και Μπρόντμπι – Άαρχους (3-3). Οι αποδόσεις εδώ ήταν 1,67 και 1,60 αντιστοίχως. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για απόψε. Προέρχονται αμφότερες από την 3η αγωνιστική για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

Η Βιγιαρεάλ (Ισπανία) ξεκίνησε την πορεία της στο Τσάμπιονις Λιγκ με ήττα στην Τότεναμ (0-1) και εντός έδρας ισοπαλία με τη Γιουβέντους (2-2) πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Στενεύουν τα περιθώρια και νέα γκέλα θα την αφήσει πολύ πίσω στον βαθμολογικό πίνακα. Η Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) από την άλλη, επιβλήθηκε 2-0 της Νάπολι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και έφερε 2-2 με τη Μονακό στη Γαλλία αν και προηγήθηκε δύο φορές. Αμφότερες είναι ομάδες με μεγάλη ποιότητα από τη μεσαία γραμμή και μπροστά. Γι’ αυτό θα πάμε στο G/G. Η γηπεδούχος μετράει 5/6 εντός – εκτός και 3/4 στην έδρα της. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, σκόραρε και στις επτά φετινές εξορμήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΕ ΖΙΛΟΥΑΖ – ΙΝΤΕΡ

Η Ουνιόν ντε Ζιλουάζ (Βέλγιο) προπορεύεται στο πρωτάθλημα της χώρας της, αλλά στο Τσάμπιονς Λιγκ προέρχεται από το βαρύ εντός έδρας 4-0 από τη Νιούκαστλ, η οποία δεν είναι και από τις πιο έμπειρες ομάδες της διοργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για την ίδια και πιθανότατα θα φανεί απόψε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην Ίντερ, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό πέρυσι. Η ιταλική ομάδα είναι σε φουλ φόρμα με έξι σερί νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης και τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας με μηδέν παθητικό. Επίσης, κέρδισε τις πρώτες δύο αγωνιστικές στο Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να παραβιαστεί η εστία της (2-0 τον Άγιαξ και 3-0 τη Σπάρτα Πράγας)! Μπορεί να κάνει το 3/3 έχοντας ως πλεονέκτημα και ότι το ματς γίνεται σε ουδέτερο, καθώς το γήπεδο της Ουνιόν ντε Ζιλουάζ δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 901 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ G/G 1,62

22.00 906 ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΕ ΖΙΛΟΥΑΖ – ΙΝΤΕΡ 2 1,70