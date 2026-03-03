Δυάδα από την Premier League

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης, την Κυριακή, από την Premier League! Η τριάδα με τους «άσους» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1,60) στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας, της Άρσεναλ (1,64) στο ντέρμπι με την Τσέλσι και το Goal/Goal στο παιχνίδι Φούλαμ-Τότεναμ (1,62) έδωσε απόδοση 4,25!

Με την Premier League θα ασχοληθούμε και σήμερα. Η Λιντς έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι κι έχασε δύσκολα με 0-1. Με ανάλογη εμφάνιση πιστεύουμε ότι θα πάρει τη νίκη στο παιχνίδι με την Σάντερλαντ. Χρειάζεται τους 3 βαθμούς για να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη. Βρίσκεται στο +6 από την 18η στη βαθμολογία Γουέστ Χαμ.

Η Σάντερλαντ είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα και το Σάββατο πήρε ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Μπόρνμουθ. Ισόπαλο με 1-1 έληξε το παιχνίδι τους στον πρώτο γύρο. Πέρσι η Λιντς επικράτησε εντός έδρας με 2-1.

Η δεύτερη επιλογή είναι με το Goal/Goal στο παιχνίδι Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ. Δεν υπάρχει ουσιαστικά φαβορί σε αυτό το ματς. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση, αλλά δέχονται και γκολ στους περισσότερους αγώνες τους.

Στην τελευταία αγωνιστική η Μπόρνμουθ παραχώρησε ισοπαλία με 1-1 στη Σάντερλαντ και η Μπρέντφορντ κέρδισε με 3-4 την Μπέρνλι, σε ένα ματς όπου προηγήθηκε με 0-3, ισοφαρίστηκε 3-3 και πέτυχε το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις. Λογικά θα γίνει ανοιχτό ματς με γκολ και από τις 2 ομάδες.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

824 (21:30) ΛΙΝΤΣ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 1 1,88

825 (21:30) ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ GOAL/GOAL 1,51