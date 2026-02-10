Δυάδα από την Premier League

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης τη Δευτέρα, ο «άσος» μαζί με το Over 1,5 στον αγώνα Αταλάντα-Κρεμονέζε 2-1 (1,53) και οι «άσοι» της Ρόμα (1,48) στο ματς με την Κάλιαρι και της Βιγιαρεάλ (1,70) στο παιχνίδι με την Εσπανιόλ! Η τριάδα έδωσε απόδοση 3,85!

Τα παιχνίδια της Premier League ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα. Οι επιλογές μας είναι με 1 Goal/Goal και 1 Over. Δύσκολο στην πρόβλεψη σημείου είναι το παιχνίδι της Τότεναμ με την Νιούκαστλ. Και οι 2 προέρχονται από ήττες.

Η Τότεναμ έμεινε νωρίς με 10 παίκτες στο Ολντ Τράφορντ και γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Νιούκαστλ ηττήθηκε με 2-3 εντός έδρας από την Μπρέντφορντ. Θα βγουν στην επίθεση για τη νίκη και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Η Τσέλσι είναι φαβορί για τη νίκη στον αγώνα με τη Λιντς. Κέρδισε εύκολα με 1-3 τη Γουλβς και συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις της. Δεν είναι εύκολο όμως το ματς με τη Λιντς. Την Παρασκευή η Λιντς κέρδισε με 3-1 την Νότιγχαμ.

Παίζει ανοιχτά και σκοράρει εντός και εκτός έδρας. Μπορεί να βρει δίχτυα και στο Στάμφορντ Μπριτζ. Η Τσέλσι, αν βρεθεί σε καλή βραδιά, μπορεί να κάνει και μόνη της το Over. Πάμε επομένως με τα πολλά γκολ.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

798 (21:30) TOTENAM-NIOYKAΣΤΛ GOAL/GOAL 1,58

799 (21:30) ΤΣΕΛΣΙ-ΛΙΝΤΣ OVER 1,62