Δυάδα από την Premier League

Από την Premier League είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες με το 0-2 στην έδρα της Γουέστ Χαμ. Χρειάζεται όμως συνεχόμενες επιτυχίες για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Είναι φαβορί για τη νίκη στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σάντερλαντ αλλά δεν αξίζει να παιχτεί ο «άσος» της. Δεν θα είναι τόσο εύκολο το ματς.

Η Σάντερλαντ πραγματοποιεί πολύ καλή πορεία φέτος στην Premier League και στην προηγούμενη αγωνιστική έκανε την ανατροπή από 0-2 σε 3-2 κόντρα στην Μπόρνμουθ. Το Over είναι πιθανό σε αυτό το ματς, αφού η Σάντερλαντ δεν κλείνεται ακόμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια της.

Η δεύτερη επιλογή είναι το «διπλό» της Τσέλσι στο ματς της Λιντς. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και παρότι έμεινε με 10 παίκτες προηγήθηκε στο σκορ. Τελικά πήρε τον 1 βαθμό (1-1) και παρέμεινε 6 πόντους πίσω από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.

Η Λιντς έβαλε δύσκολα στη Μάντσεστερ Σίτι. Βρέθηκε να χάνει με 2-0, ισοφάρισε 2-2 και λύγισε στις καθυστερήσεις (3-2). Βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και χρειάζεται τους βαθμούς. Δύσκολα όμως θα κόψει την φόρα της Τσέλσι, η οποία πριν το 1-1 με την Άρσεναλ είχε 3 σερί νίκες, χωρίς να δεχτεί γκολ, εκτός έδρας με την Τότεναμ (0-1) και την Μπέρνλι (0-2) και εντός με την Γουλβς (3-0). Ποντάρω στο «διπλό».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

921 (22:00) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ OVER 1,52

922 (22:00) ΛΙΝΤΣ-ΤΣΕΛΣΙ 2 1,84