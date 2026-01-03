Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης την Παρασκευή, ο «άσος» της Εϊμπάρ (1,57) στο ματς με την Μιράνδες και το «διπλό» της Μίλαν (1,57) στο παιχνίδι με την Κάλιαρι! Η δυάδα έδωσε απόδοση 2,46!

Μία δυάδα από την Ιταλία με καλές αποδόσεις ξεχωρίσαμε από το σημερινό κουπόνι. Η Τζένοα είχε δύσκολο πρόγραμμα στις τελευταίες αγωνιστικές, έκανε μαζεμένες ήττες από ομάδες που βρίσκονται στο γκρουπ των πρωτοπόρων και υποχώρησε στη βαθμολογία. Πλέον απέχει μόλις 2 βαθμούς από τη διαχωριστική γραμμή και χρειάζεται τη νίκη κόντρα στην Πίζα για να αποφύγει τις περιπέτειες.

Η Πίζα είναι προτελευταία στη βαθμολογία, στο -3 από την Τζένοα και επίσης έχει μεγάλη ανάγκη τους βαθμούς. Θα παλέψει για να φύγει αήττητη από την Γένοβα. Έχει ρίσκο ο «άσος» σε αυτό το παιχνίδι αλλά πληρώνει καλά και αξίζει να παιχτεί. Η Τζένοα έχει καλή ομάδα, μάλλον την αδικεί η θέση της στη βαθμολογία και εντός έδρας μπορεί να πάρει τη νίκη.

Αμφίρροπο είναι το βραδινό παιχνίδι ανάμεσα στην Αταλάντα και τη Ρόμα. Έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία η Αταλάντα. Βρίσκεται στην 10η θέση με 22 βαθμούς. Η Ρόμα πριν από λίγο καιρό ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον υποχώρησε στην 4η θέση με 33 πόντους. Και οι 2 ομάδες θα βγουν στην επίθεση για τη νίκη και είναι ικανές για να σκοράρουν.

Τα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν συνήθως πολλά γκολ. Μετράνε 9 Goal/Goal και Over στις 10 τελευταίες αναμετρήσεις τους στο Μπέργκαμο! Ποντάρουμε στο Goal/Goal σε ένα ματς όπου έχει τύχη και το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

244 (16:00) ΤΖΕΝΟΑ-ΠΙΖΑ 1 1,95

316 (21:45) ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΡΟΜΑ GOAL/GOAL 1,80