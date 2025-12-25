Δυάδα από τη Σαουδική Αραβία

Χρόνια Πολλά σε όλους με υγεία! Να περάσετε Καλά Χριστούγεννα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα! Στο ταμείο οδήγησε η χτεσινή δυάδα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τους «άσους» σε συνδυασμό με το Under 3,5 στα παιχνίδια Αλγερία-Σουδάν 3-0 (1,91) και Ακτή Ελεφαντοστού-Μοζαμβίκη 1-0 (1,80)! Στο 3,44 ήταν η απόδοσή της!

Χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το Χριστουγεννιάτικο κουπόνι. Λίγα παιχνίδια γίνονται σήμερα, κυρίως στη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνετε ότι το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο για όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα ματς.

Επιλέξαμε μία δυάδα με «άσους». Μεγαλύτερο ρίσκο έχει ο «άσος» της Αλ Φάιχα στο ματς με την Αλ Χαζμ. Και οι 2 ομάδες βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία και θέλουν να κρατηθούν μακριά από τις επικίνδυνες θέσεις. Η Αλ Φάιχα έχει 11 βαθμούς και η Αλ Χαζμ 9. Ο υποβιβασμός αυτή τη στιγμή είναι στους 5 πόντους. Λόγω έδρας έχει το προβάδισμα για τη νίκη η Αλ Φάιχα.

Πιο δυνατό φαβορί είναι η Αλ Σουκούρ στο παιχνίδι με την Αλ Νάτζμα. Στην 6η θέση της βαθμολογίας με 14 πόντους βρίσκεται η Αλ Σουκούρ και προσπαθεί να πλησιάσει το γκρουπ των πρωτοπόρων. Υποδέχεται την ουραγό Αλ Νάτζμα η οποία έχει πάρει μόλις 1 πόντο σε 9 παιχνίδια. Λογικά πρέπει να περάσει ο «άσος».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

516 (16:50) ΑΛ ΦΑΪΧΑ-ΑΛ ΧΑΖΜ 1 1,90

518 (19:30) ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ-ΑΛ ΝΑΤΖΜΑ 1 1,45