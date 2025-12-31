Δυάδα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 

Η Άρσεναλ κέρδισε 4-1 την Άστον Βίλα και πέρασε ο «1». Δεν επιβεβαιώθηκαν όμως οι άλλες 2 επιλογές, το 1 φαβορί και το 1 Over. Η Τσέλσι έμεινε στο 2-2 με την Μπόρνμουθ και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς έληξε 1-1.

Η χρονιά ολοκληρώνεται σήμερα με ένα μικρό κουπόνι. Λογικό είναι να μη γίνονται πολλά παιχνίδια την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αύριο όμως το κουπόνι είναι γεμάτο με αγγλικούς αγώνες. Για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα σημερινά ματς κάναμε 2 επιλογές από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Η Ακτή Ελεφαντοστού και το Καμερούν δίνουν μάχη για την πρωτιά στον 6ο όμιλο. Αμφότερες βρίσκονται στην πρώτη θέση έχοντας από 4 βαθμούς και 2-1 γκολ. Συνεπώς, υπάρχει ισορροπία στα πρώτα τρία κριτήρια ισοβαθμίας. Το τέταρτο είναι η συνολική διαφορά τερμάτων και το πέμπτο η καλύτερη επίθεση. Επομένως, θα κυνηγήσουν τη νίκη με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ απέναντι στις σημερινές αντιπάλους τους ώστε να αποφύγουν στα νοκ – άουτ το Μαρόκο ή τη Νιγηρία.

Η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει τη Γκαμπόν, η οποία είναι στην τελευταία θέση του ομίλου με μηδέν βαθμούς και έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Απογοήτευσε με την παρουσία της, αφού στόχος πριν το τουρνουά ήταν να φτάσει όσο πιο μακριά γινόταν. Επίσης, έχασε τις 4 από τις τελευταίες 6 φορές που αντιμετώπισε την Ακτή Ελεφαντοστού. Πολύ δύσκολα θα αποφύγει και τώρα την ήττα.

Το Καμερούν παίζει με τη Μοζαμβίκη που είναι στην 3η θέση του ομίλου έχοντας 3 βαθμούς από τη νίκη με 3-2 επί της Γκαμπόν. Μία νίκη που της έδωσε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στην πρεμιέρα το πάλεψε αρκετά με την Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά έχασε τελικά με 1-0. Το ίδιο περιμένουμε να συμβεί και κόντρα στο Καμερούν από το οποίο ηττήθηκε και τις 4 φορές που το αντιμετώπισε στο παρελθόν.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

172 (21.00) ΓΚΑΜΠΟΝ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 2 1,47

174 (21.00) ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ 2 1,57