Δυάδα από το Κύπελλο Ελλάδας

Την Κυριακή η Τότεναμ και η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξαν το σκορ στα παιχνίδια τους με την Σάντερλαντ και την Τσέλσι, αντίστοιχα, αλλά στο τέλος ισοφαρίστηκαν 1-1 και δεν πέρασαν οι «άσοι» τους.

Αφήνουμε για λίγο την Premier League, η οποία συνεχίζεται, όπως και η Serie A, στα μέσα της εβδομάδας και ασχολούμαστε σήμερα με το Κύπελλο Ελλάδας. Η League Phase ολοκληρώθηκε και οι 4 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στα προημιτελικά είναι ο Ολυμπιακός, ο Λεβαδειακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Έκαναν το 4 στα 4 και απέφυγαν την φάση των playoffs.

Σήμερα και αύριο διεξάγονται οι 4 νοκ άουτ αναμετρήσεις των playoffs. Φαβορί για την πρόκριση είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Παίζουν εντός έδρας, ο Άρης με τον Παναιτωλικό και ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Λογικά θα πάρουν τη νίκη και την πρόκριση.

Ο Άρης είναι αήττητος στο Κύπελλο Ελλάδας με 3 νίκες και την ισοπαλία 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Η μία από τις 3 νίκες του σημειώθηκε κόντρα στον Παναιτωλικό. Τον κέρδισε στο Αγρίνιο με 0-1. Μπορεί να πάρει τη νίκη και στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με βαριά ήττα τους αγώνες του στο Κύπελλο Ελλάδας. Έχασε με 4-1 εκτός έδρας από τον Λεβαδειακό. Έφερε και την ισοπαλία 1-1 με τον Άρη, αλλά κέρδισε εύκολα τα 2 άλλα 2 παιχνίδια του στην Τούμπα, με το ίδιο σκορ 4-1, κόντρα στη Λάρισα και τη Μαρκό.

Ο «άσος» του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι χαμηλά και για να ανέβει η απόδοση τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Δεν θα μείνει στο 1 γκολ ο ΠΑΟΚ εφόσον ανοίξει το σκορ αλλά θα κυνηγήσει και δεύτερο για να μην πάθει ζημιά από τον Ατρόμητο, όπως στο πρωτάθλημα όπου γνώρισε την ήττα με 1-0 στο Περιστέρι.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

427 (15:00) ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 1,64

438 (20:00) ΠΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1+OVER 1,5 1,50