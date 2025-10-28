Δυάδα από το Κύπελλο Ελλάδας

Η Μπρόντμπι πέρασε με 4-1 από την Οντένσε χθες και επιβεβαίωσε με περίσσια άνεση το «2X+Ov 1,5» στο 1,60. Έληξε όμως No Goal το Γκαζιαντέπ – Φενέρμπαχτσε (0-4). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από το Κύπελλο Ελλάδας.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ

Αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναιτωλικό να βρίσκεται στη 16η θέση έχοντας μηδέν βαθμούς και την Ελλάς Σύρου στην 7η με τρεις. Επίσης, υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μίας κατηγορίας. Χαμηλός ο «1» για τα στάνταρ της στήλης, καθώς δίνει 1,20. Θα πάμε στο Over, διότι η γηπεδούχος δείχνει μεταμορφωμένη με τον τεχνικό Αναστασίου στον πάγκο.

Νίκησε 4-2 τον ΟΦΗ και έφερε 1-1 με την Κηφισιά χάνοντας πέναλτι στις καθυστερήσεις για το 2-1. Σήμερα θα προσπαθήσει να προσφέρει γκολ και θέαμα στον κόσμο της και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και η φιλοξενούμενη. Εξάλλου, ο Παναιτωλικός μετράει 4/5 Over ανεξαρτήτως έδρας και 3/4 στη δική του. Η Ελλάς Σύρου από την πλευρά της, σκόραρε στις 4/5 εξορμήσεις και στις δύο από δύο φορές και πάνω. Εάν βρει δίχτυα απόψε θα βγει πιο εύκολα το Over. Επίσης, είχαν τουλάχιστον τρία τέρματα και οι δύο αναμετρήσεις της στο Κύπελλο.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας και σε αυτή την αναμέτρηση. Η Κηφισιά είναι 11η με δύο βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια και η Καλλιθέα 17η χωρίς πόντο. Η γηπεδούχος προέρχεται από το 1-1 με τον Παναιτωλικό και η φιλοξενούμενη από το ευρύ 4-0 επί του Παναργειακού στο ντεμπούτο του Οφρυδόπουλου.

Η επιλογή μας εδώ είναι το G/G ή Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στην περσινή μεταξύ τους συνάντηση (3-3). Επίσης, η Κηφισιά μετράει 9/10 φέτος ανεξαρτήτως έδρας και 4/5 στη βάση της, η οποία βέβαια είναι στη Νίκαια για το πρωτάθλημα και στον Βόλο για το Κύπελλο. Η Καλλιθέα από την πλευρά της, έχει 4/4 G/G ή Over μέσα – έξω.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 756 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ OVER 1,69

20.00 767 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ G/G ή OV 1,60