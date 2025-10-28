Δυάδα από το ιταλικό πρωτάθλημα

Επιστροφή στα ταμεία για τη στήλη την Κυριακή! Πέρασε η τριάδα με τα Goal/Goal στα παιχνίδια Ρεν-Νις (1,57), Στουτγκάρδη-Μάιντζ (1,54) και Λυών-Στρασβούργο (1,55) και πλήρωσε 3,75!

Εμβόλιμη αγωνιστική γίνεται στο ιταλικό πρωτάθλημα και οι επιλογές μας είναι με 1 φαβορί και 1 Goal. H Νάπολι επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τη νίκη της με 3-1 στο ντέρμπι με την Ίντερ. Στα προβλήματα με τραυματισμούς που αντιμετωπίζει προστέθηκε και αυτό του Ντε Μπρόινε, ο οποίος έπαθε βαριά θλάση κατά την εκτέλεση του πέναλτι με το οποίο άνοιξε το σκορ.

Παρά τα προβλήματα πιστεύουμε ότι θα κερδίσει εκτός έδρας τη Λέτσε ώστε να παραμείνει στην κορυφή. Η Λέτσε ηττήθηκε με 3-2 εκτός έδρας από την Ουντινέζε. Στο γήπεδό της δεν έχει καταφέρει να κερδίσει. Μετράει 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Η Νάπολι κέρδισε στις 2 πρόσφατες επισκέψεις της σε αυτή την έδρα με 1-2, 0-4 και 0-1.

Αμφίρροπο είναι το άλλο σημερινό παιχνίδι της Serie A, ανάμεσα στην Αταλάντα και τη Μίλαν. Το δείχνουν και οι αποδόσεις ότι δεν υπάρχει φαβορί. Και οι 2 προέρχονται από γκέλες. Η Αταλάντα έφερε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας με την Κρεμονέζε. Η Μίλαν πέταξε 2 βαθμούς στο γήπεδό της, στο 2-2 με την Πίζα και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας.

Και οι θέλουν τη νίκη. Η Αταλάντα αν κερδίσει θα μειώσει τη διαφορά της από την Μίλαν στους 2 βαθμούς και θα πλησιάσει τις θέσεις του Champions League. Η Μίλαν χρειάζεται τη νίκη για να μην απομακρυνθεί από την κορυφή στην οποία βρίσκονται με 1 βαθμό παραπάνω η Νάπολι και η Ρόμα. Το πιθανότερο είναι σκοράρουν και οι 2 ομάδες, κάτι που έγινε και στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους στο Μπέργκαμο (2-3, 1-1, 3-2, 2-1). Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

774 (19:30) ΛΕΤΣΕ-ΝΑΠΟΛΙ 2 1,54

827 (21:45) ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΜΙΛΑΝ GOAL/GOAL 1,71