Δυάδα από Γερμανία και Ισπανία

Τα 2 Over από το Europa League πέρασαν χτες, στα παιχνίδια Λυών-Γκόου Άχεντ Ιγκλς 2-1 και Πόρτο-Μάλμε 2-1. Δεν έγινε όμως το Goal/Goal, στο ματς του Conference League Κουόπιο-Λωζάνη το οποίο έμεινε στο 0-0.

Επιστρέφουν από σήμερα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι επιλογές μας είναι από την Bundesliga και τη La Liga. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται η Λειψία. Συνέτριψε με 6-0 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και παρέμεινε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Βρίσκουμε το «διπλό» της σε πολύ καλή απόδοση στο ματς με την Ουνιόν Βερολίνου, η οποία προέρχεται από 2 ήττες, εντός έδρας από την Χαντενχάιμ με 1-2 και εκτός έδρας από τη Βόλφσμπουργκ με 3-1. Θέλει να κρατηθεί μακριά από τις επικίνδυνες θέσεις η Ουνιόν, αλλά δύσκολα θα αποφύγει την τρίτη σερί ήττα.

Στην Ισπανία η Ρεάλ Σοσιεδάδ έχασε έδαφος στη βαθμολογία μετά τις 2 ήττες, από τη Βιγιαρεάλ με 2-3 και την Αλαβές με 1-0. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην Χιρόνα η οποία μετά την ήττα με 3-0 από την Έλτσε βρίσκεται στις θέσεις του υποβιβασμού. Εκτός έδρας δεν έχει καταφέρει να κερδίσει η Χιρόνα. Μετράει 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Η Σοσιεδάδ στο γήπεδό της εύκολα ή δύσκολα πρέπει να πάρει τους 3 βαθμούς.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

167 (21:30) ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΛΕΙΨΙΑ 2 2,02

180 (22:00) ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΧΙΡΟΝΑ 1 1,67