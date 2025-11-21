Δυάδα από Γερμανία και Ισπανία

H Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν κέρδισε με 1-0 την Αμέρικα Ντε Κάλι και πέρασε ο «άσος» της. Το Goal/Goal δεν έγινε όμως στο ματς της Στόκπορτ με την Πιτέρμπορο. Πέτυχε 3 γκολ η Στόκπορτ και κράτησε ανέπαφη την εστία της.

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επιστρέφουν από σήμερα και οι επιλογές μας είναι με 1 Over από την Bundesliga και 1 Goal/Goal από τη La Liga.

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Μάιντζ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Είναι προτελευταία στη βαθμολογία και χρειάζεται τους βαθμούς. Έχασε δύσκολα με 1-0 από την Άιντραχτ στην Φρανκφούρτη και ποντάρει στην έδρα της για να πάρει βαθμό ή βαθμούς κόντρα στην ανεβασμένη φέτος Χοφενχάιμ.

Στην 6η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η Χοφενχάιμ. Στην τελευταία αγωνιστική, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, πέτυχε σπουδαία νίκη με 3-1 κόντρα στη Λειψία. Δύσκολη είναι η πρόβλεψη του σημείου σε αυτό το ματς. Η Μάιντζ «καίγεται» για βαθμούς και η Χοφενχάιμ είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένη και ικανή για το «διπλό». Το πιθανότερο είναι να «ανοίξει» το ματς και να έχει πάνω από 2 γκολ. Φέρνει άλλωστε συχνά Over η Χοφενχάιμ.

Μάχη για την παραμονή στην κατηγορία δίνουν στη La Liga η Βαλένθια και η Λεβάντε. Έναν βαθμό περισσότερο (10 έναντι 9) έχει η Βαλένθια και θέλει τη νίκη στην έδρα της για να απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις. Προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 με την Μπέτις.

Η Λεβάντε ηττήθηκε με 3-1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα προσπαθήσει να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία στην έδρα της Βαλένθια. Είναι δύσκολο κι αυτό το ματς. Πιο ασφαλής επιλογή δείχνει να είναι το Goal/Goal, το οποίο ήρθε και στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις τους με γηπεδούχο τη Βαλένθια.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

218 (21:30) ΜΑΪΝΤΖ-ΧΟΦΕΝΧΑΪM OVER 1,57

229 (22:00) ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΛΕΒΑΝΤΕ GOAL/GOAL 1,74