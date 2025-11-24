Δυάδα από Ελλάδα και Τουρκία

Το «2» της Φενέρμπαχτσε (5-2 τη Ρίζεσπορ) στο 1,55 ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες. Η Μπρόντμπι δεν μπόρεσε να βρει… απάντηση στο γκολ που δέχτηκε από την Κοπεγχάγη (0-1) και η Ραπίντ Βιέννης ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από τη μέχρι χθες ουραγό Γκρατς! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ και την Α’ Δανίας.

ΒΟΛΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Αμφότερες οι ομάδες διάγουν εξαιρετική πορεία στη σεζόν και δείχνουν ικανές για μεγάλα πράγματα. Ιδίως ο Λεβαδειακός, ο οποίος διαθέτει την καλύτερη επίθεση (μαζί με τον Ολυμπιακό) στη Σούπερ Λιγκ με 26 γκολ ενεργητικό σε 10 αγωνιστικές! Επιλέγουμε το G/G ή Over, το οποίο επιβεβαίωσαν οι δύο σύλλογοι στις 2/3 μεταξύ τους συναντήσεις στον Βόλο. Επίσης, ο γηπεδούχος μετράει 4/6 εντός – εκτός και 3/4 στην έδρα του όπου έμεινε μέχρι τώρα «άσφαιρος» μόνο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (0-2). Ο φιλοξενούμενος από την πλευρά του έχει 11/14 G/G ή Over έως τώρα ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επιπλέον, το έφερε και στις 6/6 εξορμήσεις του βρίσκοντας δίχτυα σε όλες.

ΡΑΝΤΕΡΣ – ΟΝΤΕΝΣΕ

Ισοδύναμες είναι οι δύο ομάδες και τις χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί. Ο μοναδικός τους στόχος είναι να μην κινδυνεύσουν και διατηρούν μία ικανοποιητική διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη αν και υπάρχουν και τα πλέι άουτ. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαίωσαν στις 4/5 συναντήσεις τους στη γηπεδούχο. Επίσης, η Οντένσε έχει 12 συνεχόμενα G/G ανεξαρτήτως έδρας στο πρωτάθλημα και πέντε σερί μακριά από τη βάση της. Δίνει λοιπόν φρενήρη ρυθμό στα παιχνίδια της και μπορεί να παρασύρει και τη γηπεδούχο που βρήκε δίχτυα στους 3/5 αγώνες στο «σπίτι» της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 618 ΒΟΛΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ G/G ή OV 1,65

20.00 625 ΡΑΝΤΕΡΣ – ΟΝΤΕΝΣΕ G/G 1,56