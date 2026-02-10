Δυάδα από Ελβετία και Σκωτία

Το G/G του 1,61 στο Γκόου Αχέντ – Τέλσταρ το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής βγήκε στο 95’ και ενώ ήταν 0-0 μέχρι το 85! Επίσης, πέρασε στο 90+3’ και ο «1+Over» του 1,75 στο Μπράγκα – Ρίο Άβε (3-0)! Τέλος, έγινε στο πρώτο δεκάλεπτο το G/G στο ΟΦΗ – Λεβαδειακός (3-2). Η απόδοση εδώ ήταν 1,71. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ελβετίας και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ

Ντέρμπι παραμονής στην πρώτη κατηγορία της Ελβετίας, καθώς η Γκρασχόπερς είναι στην προτελευταία θέση με 20 βαθμούς και η Λουκέρνη ακριβώς από πάνω της με τέσσερις πόντους παραπάνω. Αμφότερες βάζουν και δέχονται γκολ με χαρακτηριστική ευκολία. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαίωσαν στις 4/6 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 4/5 εντός – εκτός, καθώς και 10/11 στην έδρα της. Σε αυτή βρήκε δίχτυα και στις 11 φετινές αναμετρήσεις! Η Γκρασχόπερς από την πλευρά της, έχει 7/7 G/G μέσα – έξω και 3/4 μακριά από τη βάση της. Επιπλέον, σημείωσε γκολ στις 10/14 φετινές εξορμήσεις.

ΧΑΡΤΣ – ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ

Η Χαρτς παραμένει στην κορυφή της Πρέμιερ Σκωτίας με τις Ρέιντζερς, Σέλτικ όμως να την έχουν πλησιάσει επικίνδυνα. Είναι το φαβορί απόψε κόντρα στη Χιμπέρνιαν, έχοντας και την παράδοση μαζί της, καθώς μετράει 4-5-1 στα τελευταία 10 ματς που την υποδέχτηκε. Επειδή όμως η φιλοξενούμενη είναι καλή φέτος θα βάλουμε δίπλα στον «1» το «Χ» και θα τα συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Το επιβεβαίωσε στα 6/8 που την υποδέχτηκε, καθώς και στα 13/15 φετινά εντός έδρας παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επίσης, η φιλοξενούμενη δεν κέρδισε και σημειώθηκαν από δύο τέρματα και πάνω στις 3/5 εξορμήσεις της στο πρωτάθλημα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.30 800 ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ G/G 1,60

22.00 871 ΧΑΡΤΣ – ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 1Χ+OV 1,5 1,61