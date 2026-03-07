Δυάδα «1» από Αγγλία, Πορτογαλία

Η Ουτρέχτη κόλλησε χθες στο 0-0 με τη Χεράκλες, ενώ και το Μπίρσχοτ – Γκενκ Β’ έληξε NG, καθώς κέρδισε 1-0 η γηπεδούχος. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ολλανδίας, την Α’ Πορτογαλίας και την Α’ Αγγλίας.

ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ – ΡΟΔΕΡΑΜ

Η Χάντερσφιλντ είναι από τα δυνατά ονόματα της Α’ Αγγλίας και απέχει έναν βαθμό από την επτάδα που οδηγεί στα μπαράζ για την άνοδο στην Τσάμπιονσιπ. Υποδέχεται τώρα τη Ρόδεραμ που είναι στο «-2» από τη σωτηρία. Η φιλοξενούμενη μετράει 7/8 ήττες ανεξαρτήτως διοργάνωσης μακριά από τη βάση της και πηγαίνει σε μία έδρα όπου η γηπεδούχος έχει 10-5-2 στο πρωτάθλημα και 8-5-2 στα 15 πιο πρόσφατα ματς σε όλους τους εγχώριους θεσμούς. Η Ρόδεραμ έχασε στις 6/8 επισκέψεις της σε αυτή και δύσκολα θα προβάλει αντίσταση σήμερα.

ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ – ΑΓΙΑΞ

Αμφότερες βρίσκονται σε κάμψη με την Γκρόνιγκεν να είναι σε χειρότερη κατάσταση, αφού μετράει 6/6 ήττες. Στις πέντε εξ αυτών έβαλε και έφαγε γκολ. Ο Άγιαξ από την άλλη, έχει ένα «τρίποντο» στα έξι πιο πρόσφατα ματς και τα πέντε ήταν G/G. Επίσης, σκόραραν και οι δύο στις 5/6 συναντήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας και στις 7/9 στη γηπεδούχο. Επιπλέον, η Γκρόνιγκεν μετράει 3/3 G/G στη βάση της και ο Άγιαξ 12/14 μακριά από τη δική του! Επομένως, περιμένουμε να πετύχουν από τουλάχιστον ένα τέρμα.

ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΖΑ ΠΙΑ

Τις δύο ομάδες χωρίζουν 10 βαθμοί με την Εστορίλ να βρίσκεται ψηλότερα χάρη στην πολύ καλή παρουσία στην έδρα της. Σε αυτή έχει φέτος 6-4-2 και μετράει 4-2-0 στα τελευταία έξι παιχνίδια. Επίσης, επικράτησε εκεί τις 2/3 φορές που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη. Αμφότερες οι νίκες της ήταν με «καθαρό» σκορ. Μπορεί να το επαναλάβει απόψε, διότι η Κάζα Πία ηττήθηκε στις 3/4 εξορμήσεις της. Εξάλλου, και στις τρεις έχασε και με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.30 234 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ – ΡΟΔΕΡΑΜ 1 1,60

17.30 360 ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ – ΑΓΙΑΞ G/G 1,55

22.30 426 ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΖΑ ΠΙΑ 1 1,72