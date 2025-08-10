«Διπλό» η Σάρπσμποργκ

Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 2-0 της Σερκλ χθες το απόγευμα και επιβεβαίωσε το 1,70 στον «1+Ov 1,5». Επίσης, βγήκε και ο «1+Ov 1,5» στο Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε – Ουνιόν Εσπανιόλα (1,57). Αντιθέτως, η Μπόντο Γκλιμτ έμεινε στο 1-1 με την Τρόμσο. Είχαμε επιλέξει και εδώ τον «1+Ov 1,5». Η απόδοση εδώ ήταν 1,57. Από εκεί και πέρα τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Αυστρίας, Α’ Νορβηγίας και Α’ Σουηδίας.

ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΝ – ΑΜΣΤΕΤΕΝ

Δεύτερη αγωνιστική στη Β’ Αυστρίας και η νίκη της Αντμίρα Βάκεν πληρώνει 1,50 μέσο όρο λόγω της καλής παράδοσης που έχει με την Άμστετεν στην έδρα της (4/5 νίκες). Παρόλα αυτά, δε θα τον προτιμήσουμε, καθώς η φιλοξενούμενη έδειξε καλά δείγματα γραφής στα πρώτα δύο επίσημα ματς της νέας σεζόν (1-1-0). Θα πάμε στο G/G το οποίο έφερε η Αντμίρα Βάκεν στους 9/10 εντός έδρας αγώνες της στο πρωτάθλημα. Επίσης, η Αμστέτεν έχει 6/7 G/G μακριά από τη δική της στην τρέχουσα διοργάνωση.

ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ – ΧΑΜΑΡΜΠΙ

Η Χάμαρμπι βγήκε ως μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση. Δικαίως, αφού είναι μέσα στο κόλπο για την κατάκτηση του τίτλου, την ίδια ώρα που η Νόρκεμπινγκ παλεύει να μείνει μακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Την ερχόμενη Πέμπτη όμως έχει τον επαναληπτικό με τη Σαρλερουά για το Κόνφερενς Λιγκ και το μυαλό της θα είναι εκεί. Οπότε, θα πάμε στο G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 4/5 μεταξύ τους ματς εντός – εκτός και στα 4/5 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Νόρκεπινγκ έχει 7/11 στο «σπίτι» της και η Χάμαρμπι 3/3 μακριά από τη βάση της.

ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ – ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ

Η Χάουγκεσουντ είναι η τεράστια απογοήτευση της Α’ Νορβηγίας, αφού έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς έπειτα από 17 αγωνιστικές. Είναι αυτονόητο ότι η νέα σεζόν θα τη βρει στη Β’. Η Σάρπσμποργκ από την άλλη, προσπαθεί να αυξήσει τη διαφορά από τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ για την αποφυγή του υποβιβασμού. Κέρδισε στα 3/4 εντός – εκτός ματς τη νυν αντίπαλό της, η οποία μετράει 13/14 ήττες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

11.30 420 ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΝ – ΑΜΣΤΕΤΕΝ G/G 1,82

17.30 489 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ – ΧΑΜΑΡΜΠΙ G/G 1,55

18.00 497 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ – ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 2 1,58