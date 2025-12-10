«Διπλό» η Παρί Σεν Ζερμέν

Το Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας έγινε G/G χθες, καθώς επικράτησε 3-1 η γηπεδούχος. Η απόδοση ήταν 1,85. Η Ίντερ όμως ηττήθηκε 1-0 εντός έδρας από τη Λίβερπουλ. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται ξανά από την έκτη αγωνιστική στο Τσάμπιονς Λιγκ.

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Η Βιγιαρεάλ (Ισπανία) παίζει το τελευταίο της χαρτί αναφορικά με την πρόκριση στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς έχει μόλις έναν βαθμό και είναι στο «-5» από την 24η Πάφο. Απομένουν τρεις αγωνιστικές, με την τρέχουσα, οπότε εάν δεν κερδίσει απόψε θα πει αντίο στη διοργάνωση. Η Κοπεγχάγη (Δανία) από την άλλη, έχει τέσσερις πόντους και παραμένει κανονικά μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η γηπεδούχος είναι φαβορί, αλλά ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Οπότε, θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Τον επιβεβαίωσε στα 3/3 εντός έδρας ματς. Επίσης, η φιλοξενούμενη έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα 2/3 εντός – εκτός και στις 3/4 εξορμήσεις. Το ίδιο συνέβη και στους 3/4 αγώνες μέσα – έξω στην τρέχουσα διοργάνωση, αλλά και στις 2/2 εξόδους σε αυτή.

ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

Η Μπιλμπάο (Ισπανία) διατηρεί στο ακέραιο τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση, αφού έχει τέσσερις βαθμούς. Η Παρί (Γαλλία) από την άλλη, με νίκη απόψε σχεδόν θα εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιότητας και περιμένουμε από τη φιλοξενούμενη να πάρει το «τρίποντο». Η γηπεδούχος δίνει τρίτο απαιτητικό παιχνίδι σε διάστημα μίας εβδομάδας, καθώς προηγήθηκαν αυτά με τη Ρεάλ Μαδρίτης (0-3) και την Ατλέτικο (1-0). Επίσης, κατεβαίνει με κομβικές απουσίες στην ανασταλτική της γραμμή. Επιπλέον, μετράει 1-1-5 στα τελευταία επτά ματς ανεξαρτήτως έδρας κόντρα σε γαλλικές ομάδες.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 874 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1+OV 1,5 1,65

22.00 887 ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2 1,69