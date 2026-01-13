«Διπλό» η Μπριζ στο Βέλγιο

Το G/G στο Φιορεντίνα – Μίλαν (1-1) έγινε στις καθυστερήσεις την περασμένη Κυριακή. Η απόδοση ήταν 1,75. Επίσης, βγήκε και το Over στο Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ (3-4) στο Κύπελλο Αγγλίας. Η τιμή εδώ ήταν 1,65. Την τριάδα χάλασε ο «1» της Πούμας (1-1 με την Κερέταρο). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα Κύπελλα Βελγίου και Ισπανίας.

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

Μονή αναμέτρηση για τη φάση των «8» του Κυπέλλου Βελγίου. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία.

Η Σαρλερουά κατεβαίνει με υπηρεσιακό τεχνικό με τον οποίο δίνει το τέταρτο παιχνίδι της (1-2-0 στα τρία προηγούμενα). Στο πρωτάθλημα είναι στο «+4» από την επικίνδυνη ζώνη και βασικό στόχος είναι η αποφυγή του υποβιβασμού. Η Μπριζ από την άλλη, απέχει έναν βαθμό από την πρωτοπόρο Ουνιόν σεν Ζιλουάζ. Πήγε στη διακοπή έχοντας 3/3 νίκες στο πρωτάθλημα. Επίσης, είναι η ομάδα με τα περισσότερα «διπλά» στη Λίγκα (6). Επιπλέον, κέρδισε στις 3/4 επισκέψεις της στη γηπεδούχο. Θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος στον θεσμό, έχει καλύτερη ομάδα και μπορεί να πάρει την πρόκριση από την κανονική διάρκεια.

ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ

Μονό ματς για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Τις ομάδες χωρίζει μία κατηγορία.

Η Λα Κορούνια περίμενε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι, καθώς πιστεύει ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε ομάδα της Πριμέρα, αλλά ήταν η Μαγιόρκα (1-0), η οποία δεν έχει σχέση με την Ατλέτικο. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, είναι το φαβορί, αλλά δε χρήζει εμπιστοσύνης, ενώ θα κατέβει και με αρκετές αλλαγές. Θα ποντάρουμε το G/G, καθώς δέχτηκε δύο γύρο στον προηγούμενο γύρο από την Ατλέτικο Μπαλεάρες (3-2) ομάδα 4ης κατηγορίας. Επίσης, έχει 5/6 εντός – εκτός και 3/4 μακριά από την έδρα της. Η Λα Κορούνια από την άλλη, μετράει 2/2 μέσα – έξω.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.30 825 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2 1,80

22.00 857 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ G/G 1,97