«Διπλό» η Μάδεργουελ στη Σκωτία

Η Λεβερκούζεν επικράτησε 3-0 της Σαν Πάουλι χθες και επιβεβαίωσε άνετα τον «1» του 1,52. Η Χαρτς όμως έχασε 1-0 στη Σεντ Μίρεν αγωνιζόμενη με αριθμητικό μειονέκτημα από το 29ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Ελβετίας και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Μονή αναμέτρηση για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελβετίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της Ελβετίας με τη Σεν Γκάλεν να είναι στην 3η θέση και τη Βασιλεία στην 4η και στο «-2» από αυτή. Τα μεταξύ τους ματς παρουσιάζουν γκολ και θέαμα και γι’ αυτό θα πάμε στο G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 8/9 συναντήσεις τους στη γηπεδούχο. Επίσης, ήταν G/G τα 2/3 ματς της Σεν Γκάλεν και τα 3/3 της Βασιλείας στον θεσμό. Επιπλέον, η γηπεδούχος μετράει 6/7 εντός – εκτός και 4/5 στην έδρα της, στην οποία σκόραρε στους 10/11 φετινούς αγώνες. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 9/11 G/G μέσα – έξω και επτά συνεχόμενα μακριά από τη βάση της.

ΝΤΑΝΤΙ – ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ

Δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς για τη Μάδεργουελ. Τη στηρίξαμε με τη Λίβινγκστον (2-0) και θα το επαναλάβουμε απόψε κόντρα στην Νταντί. Η γηπεδούχος είναι στο «+6» από τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού και η τελευταία φορά που κέρδισε στο πρωτάθλημα ήταν πριν από ένα μήνα. Επίσης, έχασε τις 2/3 φορές που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη. Η νυν αντίπαλός της είναι στην 4η θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο έχοντας και αέρα επτά βαθμών από την 5η Χιμπέρνιαν. Μετράει 5-1-0 στα τελευταία έξι παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και έχει μία ήττα μακριά από το «σπίτι» της από τον περασμένο Οκτώβριο! Είναι σε φουλ φόρμα και μπορεί να πάρει άλλο ένα «διπλό».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.15 806 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ G/G 1,55

21.45 906 ΝΤΑΝΤΙ – ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 2 1,98