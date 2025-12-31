«Διπλό» η ανώτερη Αλγερία

Το G/G του 1,72 στο Αλ Ιτιφάκ – Αλ Νασρ (2-2) βγήκε από το 47’ χθες. Επίσης, πέρασε και ο «1» του 1,60 στο Ρέιντζερς – Σεντ Μίρεν (2-1). Την τριάδα χάλασε το Μάδεργουελ – Σέλτικ το οποίο έμεινε στο 2-0 από το 58’. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από το Κόπα Άφρικα και την πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ – ΑΛΓΕΡΙΑ

Αναμέτρηση για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Κόπα Άφρικα. Η Ισημερινή Γουινέα είναι ουραγός με μηδέν βαθμούς και έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η Αλγερία από την άλλη, θα τερματίσει πρώτη ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αφού έχει την ισοβαθμία σε περίπτωση που χάσει απόψε και αναδειχθεί νικητής από το άλλο ματς του ομίλου το Μπουργκίνα Φάσο – Σουδάν. Ούτως ή άλλως πάντως, η τυπικά φιλοξενούμενη θα μπει στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το 3/3, ώστε να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στα νοκ – άουτ. Καθάρισε εύκολα το Σουδάν (3-0) στην πρεμιέρα, ενώ ήταν πολύ καλύτερη και στο 1-0 επί της Μπουργκίνα Φάσο. Επίσης, κέρδισε τα 8/10 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Την ίδια ώρα η Ισημερινή Γουινέα προέρχεται από 3/3 ήττες.

ΑΛ ΚΟΛΟΝΤ – ΑΛ ΧΙΛΑΛ

Ο Δαυίδ με τον Γολιάθ είναι το ζευγάρι με την Αλ Κολούντ να βρίσκεται στο «-3» από την επικίνδυνη ζώνη και την Αλ Χιλάλ στο «-5» από την πρωτοπόρο Αλ Νασρ. Δεν υπάρχουν περιθώρια γκέλας για τη φιλοξενούμενη που είναι δύο σκαλοπάτια πάνω από τη γηπεδούχο σε ποιότητα. Χαμηλό το «2», θα το συνδυάσουμε με το Over για να ξεπεράσουμε το ψυχολογικό όριο του 1,50. Το επιβεβαίωσε η Αλ Χιλάλ στις 5/6 νίκες της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, κέρδισε και σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στις 4/6 εξορμήσεις και στις 2/2 αναμετρήσεις μέσα – έξω με την Αλ Κολόντ. Ακόμα, η γηπεδούχος έχασε με Over στους 3/4 αγώνες εντός – εκτός.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 165 ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ – ΑΛΓΕΡΙΑ 2 1,74

19.30 169 ΑΛ ΚΟΛΟΝΤ – ΑΛ ΧΙΛΑΛ 2+OVER 1,57