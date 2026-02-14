«Διπλό» dnb η Στουρμ

Το G/G του 1,71 στο Φόλενταμ – Αϊντχόφεν πέρασε χθες με την πρωτοπόρο να χάνει 2-1 στη γηπεδούχο! Έληξε όμως N/G το Ιβερντόν – Στάντε Νιον (1-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Αγγλίας, την Α’ Αυστρίας και την Α’ Γαλλίας.

ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΣΑΛΦΟΡΝΤ

Τέταρτος γύρος στο Κύπελλο Αγγλίας, η αναμέτρηση είναι μονή και υπάρχει διαφορά τριών κατηγοριών ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Μάνστεστερ Σίτι στον προηγούμενο γύρο διέλυσε 10-1 την Έξετερ, η οποία αγωνίζεται μία κατηγορία πιο πάνω από τη Σάλφορντ! Επίσης, υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη πέρυσι στον ίδιο θεσμό και τη διέσυρε 8-0! Θα ποντάρουμε το Ov 4,5, καθώς η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Επίσης, η Σάλφορντ επιβεβαίωσε το Ov 4,5 στον προηγούμενο γύρο, ενώ σημείωσε γκολ και στα τρία ματς που έδωσε για να φτάσει εδώ. Επομένως, εάν βρει δίχτυα σήμερα αυξάνονται οι πιθανότητες να έρθει το Ov 4,5. Τέλος, η Σίτι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και σκοράρει κατά ριπάς.

ΒΑΤΕΝΣ – ΣΤΟΥΡΜ

Η Βάτενς ολοκλήρωσε το 2025 με 2/2 ήττες και ξεκίνησε με ήττα και το 2026, δείχνοντας ότι η σεζόν θα συνεχίσει να είναι δύσκολη γι’ αυτή. Αντιθέτως, η Στουρμ προέρχεται από το 1-0 επί της Ριντ, ένα αποτέλεσμα που την έφερε στο «-1» από την κορυφή. Εκτός έδρας παρουσιάζει αρρυθμίες έχοντας 1-1-6 στα τελευταία οκτώ παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Από τη γηπεδούχο βέβαια πέρασε με νίκη στις τρεις πιο πρόσφατες επισκέψεις, αλλά θα ποντάρουμε το «2» στο dnb, ώστε να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω στο ενδεχόμενο που το ματς λήξει ισόπαλο.

ΜΑΡΣΕΪΓ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Ντέρμπι στο Σαμπιονά με φόντο την Ευρώπη. Αμφότερες οι ομάδες να σκοράρουν με ευκολία. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαίωσαν στα 4/5 μεταξύ τους ματς στη γηπεδούχο. Επίσης, η Μαρσέιγ μετράει 3/4 εντός – εκτός και 4/7 στη βάση της στη Λίγκα. Σε αυτή σκόραρε στους 9/10 αγώνες στο πρωτάθλημα. Το Στρασβούργο από την πλευρά του, έχει 8/9 G/G μέσα – έξω και 3/4 μακριά από το «σπίτι» του.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 274 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΣΑΛΦΟΡΝΤ OV 4,5 1,91

18.00 373 ΒΑΤΕΝΣ – ΣΤΟΥΡΜ 2 (DNB) 1,60

18.00 376 ΜΑΡΣΕΪΓ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ G/G 1,64