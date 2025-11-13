«Διπλά» από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Πέρασε το Goal/Goal από τη Βραζιλία που προτείναμε χτες, στο ματς της Ατλέτικο Μινέιρο με την Φορταλέζα με απόδοση 1,92! Από 3 γκολ πέτυχαν οι 2 ομάδες και πήραν από 1 βαθμό με την ισοπαλία 3-3.

Με τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων θα ασχοληθούμε το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα έως την Τρίτη οπότε ολοκληρώνονται οι όμιλοι της προκριματική φάσης. Οι σημερινές επιλογές μας είναι με 2 «διπλά».

Στον 4ο όμιλο η Ισλανδία έκανε την έκπληξη στο ματς με τη Γαλλία και πήρε τον βαθμό (2-2) που της δίνει ελπίδες για τη 2η θέση. Έχει 4 βαθμούς έναντι 7 της Ουκρανίας την οποία αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική. Με νίκη σήμερα στο Μπακού κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν είναι πιθανό να πιάσει στη βαθμολογία την Ουκρανία, η οποία παίζει εκτός έδρας με τη Γαλλία. Ουραγός του ομίλου είναι το Αζερμπαϊτζάν με μόλις 1 βαθμό κι έχει αποκλειστεί. Το κίνητρο είναι με την πλευρά της Ισλανδίας, η οποία εντός έδρας συνέτριψε με 5-0 το Αζερμπαϊτζάν. Ποντάρουμε στο «διπλό».

Στον 6ο όμιλο η Πορτογαλία λογικά θα πάρει την 1η θέση, αλλά για τη δεύτερη γίνεται μεγάλη μάχη. Η Ουγγαρία έχει 5 βαθμούς, η Ιρλανδία 4 και η Αρμενία 3. Στις 2 τελευταίες αγωνιστικές κέρδισε με 2-0 την Αρμενία και πήρε ισοπαλία με 2-2 στην Πορτογαλία. Είναι φαβορί για τη 2η θέση και το πιθανότερο είναι να φύγει με τη νίκη από την Αρμενία. Δύσκολα θα διεκδικήσει τη 2η θέση η Αρμενία η οποία έχει 3 ήττες και μία νίκη, εντός έδρας με 2-1 κατά της Ιρλανδίας. Το «διπλό» είναι πιθανό και σε αυτό το παιχνίδι.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

198 (19:00) ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ 2 1,55

199 (19:00) ΑΡΜΕΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2 1,52