Bet Builder για την ΑΕΚ

H δυάδα με τους «άσους» από το Champions League οδήγησε στο ταμείο την Τετάρτη! Η Κοπεγχάγη (1,75) κέρδισε με 2-0 την Βασιλεία και η Κλαμπ Μπριζ (1,58) συνέτριψε με 6-0 την Ρέιντζερς!

Η σειρά του Europa League και του Conference League είναι σήμερα, με τους αγώνες ρεβάνς των playoffs. Δύο Over 2,5 και 1 Bet Builder είναι οι επιλογές μας.

Στο Europa League έχει κριθεί η πρόκριση στο ζευγάρι της Γκενκ με τη Λεχ Πόζναν. Ανώτερη ήταν η βελγική ομάδα στο πρώτο ματς και κέρδισε μέσα στην Πολωνία με 1-5. Το πιθανότερο είναι να πάρει τη νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι. Δεν έχουν λόγο να κλειστούν οι 2 ομάδες. Λογικά θα γίνει ανοιχτό ματς με πάνω από 2 γκολ.

Το δεύτερο Over 2,5 είναι από το Conference League, στον αγώνα της Μπεσίκτας με τη Λωζάνη. Ισόπαλη με 1-1 έληξε η πρώτη αναμέτρησή τους στην Ελβετία. Η Μπεσίκτας είναι δυνατή στην έδρα της και μπορεί να πάρει τη νίκη και την πρόκριση. Η Λωζάνη είναι ικανή να σκοράρει και στην Τουρκία. Πιθανό είναι το Over και σε αυτό το ματς.

Το Bet Builder με 2 επιλογές είναι για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ. Ποντάρουμε στη διπλή ευκαιρία 1Χ μαζί με το Over 1,5. Είναι πιο κοντά στη νίκη η ΑΕΚ αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της ισοπαλίας, που στέλνει τις 2 ομάδες στην παράταση. Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι τους στις Βρυξέλλες έληξε ισόπαλο με 1-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

926 (20:00) ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ OVER 2,5 1,48

937 (21:00) ΓΚΕΝΚ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ OVER 2,5 1,51

940 (21:00) ΑΕΚ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1Χ & OVER 1,5 1,80