Αξίζει η κόντρα της Άρσεναλ

Η Βιγιαρεάλ δεν κατάφερε να… βρει απάντηση ούτε μία φορά στα τέσσερα γκολ που έφαγε χθες από την Ντόρτμουντ (0-4)! Επίσης, έληξε No Goal το Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (0-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται ξανά αμφότερες από την 4η αγωνιστική στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΑΡΣΕΝΑΛ – ΜΠΑΓΕΡΝ

Μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που πηγαίνουν με… σπασμένα φρένα τόσο στα εγχώρια πρωταθλήματά τους, όσο και στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η Άρσεναλ (Αγγλία) είναι πρωτοπόρος στην Πρέμιερ έχοντας μία ήττα σε 12 αγωνιστικές και στην τρέχουσα διοργάνωση μετράει 4/4 νίκες με μηδέν παθητικό. Η Μπάγερν (Γερμανία) από την άλλη, στην Μπουντεσλίγκα είναι στο 10-1-0 και στη League Phase στο 4-0-0. Επίσης, παίζει αυτή τη στιγμή την καλύτερη μπάλα σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, το σετ των αποδόσεων θα έπρεπε να είναι πιο ισορροπημένο. Οπότε, από τη στιγμή που «1» δίνει 2,20 μέσο όρο θα πάμε στη διπλή ευκαιρία του «Χ2». Άλλωστε, η φιλοξενούμενη μετράει 8-3-3 με τη γηπεδούχο ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και έχει 8-2-2 στα 12 πιο πρόσφατα παιχνίδια απέναντι σε αγγλικούς συλλόγους.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. – ΜΠΡΙΖ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) παραμένει στο κατόπι της Πόρτο στο πρωτάθλημα, καθώς η διαφορά τους είναι μόλις τρεις βαθμοί, ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει 2-1-1. Η Μπριζ (Βέλγιο) από την πλευρά της, είναι επίσης δεύτερη στη Λίγκα της και στο «-4 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Στη League Phase πάλι, έχει 5-1-2, διότι ξεκίνησε από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Αμφότερες σκοράρουν με συνέπεια και θα ποντάρουμε το G/G. Η γηπεδούχος το έφερε στα 7/10 εντός – εκτός και στα 5/8 στην έδρα της όπου σκοράρει ανελλιπώς εδώ και εννέα αγώνες. Επίσης, βρήκε δίχτυα στα τελευταία 20 ματς σε φάση ομίλου! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 3/5 μέσα – έξω και σημείωσε τουλάχιστον ένα τέρμα στις 10/13 εξόδους σε όλες τις διοργανώσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 883 ΑΡΣΕΝΑΛ – ΜΠΑΓΕΡΝ Χ2 (Δ.Ε.) 1,60

22.00 888 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. – ΜΠΡΙΖ G/G 1,66