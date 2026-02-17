Ασταμάτητη η Κάρντιφ

Ο Ατρόμητος την πάτησε χθες με τον ουραγό Πανσερραϊκό, καθώς τον κέρδιζε 2-1 έως το 90+2’ όπου ισοφαρίστηκε στο τελικό 2-2 παρότι είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 63’! Επίσης, έληξε Under το Μάκλσφιλντ – Μπρέντφορντ (0-1) στο Κύπελλο Αγγλίας. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ και Β’ Αγγλίας.

ΚΑΡΝΤΙΦ – ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ

Η Κάρντιφ βρίσκεται στην κορυφή της Α’ Αγγλίας έχοντας 10 βαθμούς παραπάνω και ένα ματς λιγότερο από την 3η Μπόλτον. Είναι η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας και αξίζει να επιστρέψει στα σαλόνια της Τσάμπιονσιπ. Υποδέχεται τώρα τη Γουίμπλεντον στην πανίσχυρη έδρα της όπου μετράει φέτος στο πρωτάθλημα 13-1-2 και 10-1-0 στα τελευταία 11 παιχνίδια! Η φιλοξενούμενη είναι σε καλή κατάσταση έχοντας 2-1-1 στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης, καθώς και «σερί» 2-2-1 μακριά από τη βάση της, αλλά δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην πρωτοπόρο, η οποία πηγαίνει με… σπασμένα φρένα στο «σπίτι» της. Έχοντας μάλιστα και μία από τις χειρότερες εκτός έδρας άμυνες στη Λίγκα με 29 γκολ παθητικό σε 16 ματς. Η γηπεδούχος από την άλλη, διαθέτει την κορυφαία επίθεση με 58 τέρματα ενεργητικό σε 21 αγώνες!

ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ – ΚΡΟΟΥΛΙ

Η Μίλτον Κέινς Ντονς είναι μέσα στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ ανόδου στην Α’ Αγγλίας και απέχει έναν βαθμό από τη δυάδα που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τον προβιβασμό. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, «τρέχει» σερί 8-3-1 στη βάση της σε επίπεδο πρωταθλήματος. Σε αυτή κέρδισε τις 3/4 φορές που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της. Η Κρόουλι από την άλλη, είναι στο «+4» από την επικίνδυνη ζώνη. Επίσης, έχει 7/10 ήττες εντός – εκτός. Επιπλέον, έχασε στις 11/14 εξορμήσει ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Τέλος παρουσιάζεται πολύ αδύναμη μακριά από τη βάση της στη Λίγκα (2-3-11).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 810 ΚΑΡΝΤΙΦ – ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 1 1,52

21.45 820 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ – ΚΡΟΟΥΛΙ 1 1,61