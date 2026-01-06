«Άσος» η Ρέιντζερς στη Σκωτία

Η Νιγηρία διέλυσε 4-0 τη Μοζαμβίκη χθες και επιβεβαίωσε τον «1+Ov 1,5» του 1,67. Κέρδισε και η Αίγυπτος το Μπενίν με 3-1, αλλά στην παράταση, καθώς η κανονική διάρκεια έληξε 1-1. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΒΟΛΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Μονή αναμέτρηση για τη φάση των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται στη Σούπερ Λιγκ, στην οποία διαπρέπουν, αφού ο Βόλος είναι 4ος και η νεοφώτιστη Κηφισιά 8η. Συναντήθηκαν φέτος στο ίδιο γήπεδο για το πρωτάθλημα και αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Επίσης, σκόραραν αμφότερες και τις υπόλοιπες δύο φορές που τέθηκαν αντιμέτωπες στην έδρα του Βόλου. Θα ποντάρουμε να το επαναλάβουν απόψε. Άλλωστε η γηπεδούχος μετράει 2/3 G/G ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και 5/8 στη βάση της όπου βρήκε δίχτυα στα 8/8 ματς! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 2/3 μέσα – έξω και 9/11 μακριά από το «σπίτι» της!

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ

Η Ρέιντζερς προέρχεται από το τεράστιο 3-1 επί της μισητής Σέλτικ, ένα αποτέλεσμα που τη διατήρησε σε απόσταση έξι βαθμών από την πρωτοπόρο Χαρτς, ενώ της εκτόξευσε, παράλληλα, την ψυχολογία στα ύψη. Εξάλλου, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της ανεξαρτήτως έδρας. Τρία σερί «τρίποντα» έχει και στη βάση της. Μπορεί σήμερα να τα κάνει τέσσερα απέναντι στην Αμπερντίν, την οποία κέρδισε στα 4/4 που την υποδέχτηκε. Η φιλοξενούμενη διάγει περίοδο κάμψης έχοντας 1-1-5 στα τελευταία επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Προχώρησε μάλιστα στην απόλυση του προπονητή της, Τελίν, μετά το σαββατιάτικο 0-1 με τη Φόλκερκ και κατεβαίνει με υπηρεσιακό. Επίσης, μετράει 3/4 ήττες εντός – εκτός στο πρωτάθλημα, ενώ έχασε και στις 3/3 εξόδους χωρίς να βρει δίχτυα στις 2/2. Γενικότερα, αντιμετωπίζει επιθετικό πρόβλημα, αφού έχει σημειώσει μόλις 20 γκολ σε ισάριθμους αγώνες στη Λίγκα. Εάν δεν υπάρξει αναβολή λόγω καιρικών συνθηκών, η Ρέιντζερς είναι το απόλυτο φαβορί.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.30 429 ΒΟΛΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ G/G 1,81

22.00 454 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1 1,64